Rescatan de “Casa de las Mercedes” en CDMX a niñas tras supuesta violencia sexual

Autoridades implementó un operativo para rescatar de la Casa de las Mercedes, en la alcaldía Cuauhtémoc, a niñas que presuntamente eran violentadas sexualmente.

Casa de las Mercedes en la alcaldía Cuauhtémoc.
Operativo en la Casa de las Mercedes por supuesto caso de violencia sexual a menores.|FIA
Escrito por: Iván Ramírez
Personal del DIF y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) realizan un operativo en el refugio "Casa de las Mercedes", en la alcaldía Cuauhtémoc, para rescatar a niñas y adolescentes que presuntamente eran violentadas sexualmente.

Las autoridades llegaron a este lugar ubicado en la calle Miguel E. Schultz 18, de la colonia San Rafael, donde desplegaron un operativo de rescate, de acuerdo con los primeros reportes de este miércoles.

CDMXDelitos en México

