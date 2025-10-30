Rescatan de “Casa de las Mercedes” en CDMX a niñas tras supuesta violencia sexual

Personal del DIF y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) realizan un operativo en el refugio "Casa de las Mercedes", en la alcaldía Cuauhtémoc, para rescatar a niñas y adolescentes que presuntamente eran violentadas sexualmente.

Las autoridades llegaron a este lugar ubicado en la calle Miguel E. Schultz 18, de la colonia San Rafael, donde desplegaron un operativo de rescate, de acuerdo con los primeros reportes de este miércoles.

Información en desarrollo...

