Dan prisión preventiva a “El Limones”, del grupo delictivo Los Cabrera

Un juez ordenó la prisión preventiva contra Edgar "N", "El Limones" , identificado como jefe de plaza en Durango y principal operador financiero del grupo delictivo Los Cabrera , que trabaja al servicio de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa .

El hombre fue detenido en Durango y luego fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX), para después ser ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano , en el Estado de México.

¿De qué está acusado "El Limones" de Los Cabrera?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que Edgar "N", es investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude. Al ser detenido, se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Informes policiales indican que es jefe de plaza de “Los Cabrera” en la región Laguna de Durango y Coahuila. Es acusado de acopio y portación de armas de fuego y narcotráfico.

"El Limones" de Los Caborca y depósitos millonarios

También se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, donde recibe órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias “El 03” o “El 300”.

De acuerdo con las investigaciones, Edgar “N” recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero. Además de participar en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

Encarcelan a "El Limones" con cinco personas más en el Altiplano

“El Limones” fue ingresado ayer al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "El Altiplano", junto con cinco personas más, detenidas en cateos realizados en Coahuila y Durango y un juez calificó como legal su detención.

En la audiencia, un juez federal declaró legal la detención de “El Limones”, así como la de Guillermo Fernando “N”, Ángel Rodrigo “N”, Juan Carlos “N”, Giancarlo “N”, Alexis Mauricio “N” y Juan José “N”.

Todos fueron detenidos en operativos llevados a cabo en los estados de Durango y Coahuila, y serían parte del grupo delictivo conocido como Los Cabrera.