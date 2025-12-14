“La Firma”, otro operador clave y líder de sicarios de élite del CJNG

Estados Unidos tiene en la mira a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", presunto líder de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), por quien ha ofrecido una recompensa para detenerlo.

El CJNG es una organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" , un narcotraficante prófugo, cuyo cártel ha logrado expandir su mercado de las drogas a ese país.

¿Cuánto ofrecen de recompensa por "La Firma" del CJNG?

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofreció 245 mil dólares por información que conduzca al arresto y condena de ese hombre.

El CJNG, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, es "un importante cártel transnacional y organización terrorista extranjera designada con sede en México".

México, ¿un refugio para narcos? CJNG y “El Mencho” se ha expandido por casi todo el país

¿Quién es Carlos Andrés Rivera Varela, ligado al CJNG?

Carlos Andrés Rivera Varela, quien nació el 19 de junio de 1986, tiene doble nacionalidad colombiana y mexicana. Es conocido como "La Firma", "El Colombiano", "Más" y "Morro".

El FBI informó que junto con otras personas presuntamente dirigieron un complejo esquema de fraude internacional dirigido a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México.

Durante la última década, esta operación supuestamente blanqueó cientos de millones de dólares en ingresos alternativos para financiar el tráfico de drogas y armas del CJNG .

Rivera Varela también es presunto líder de unidades de sicarios de élite responsables de violencia extrema y asesinatos de alto perfil, con acceso a armamento de grado militar.

The #FBI is offering a reward of up to $245,000 for information leading to the arrest and conviction of Carlos Andres Rivera Varela, an alleged high-ranking leader of Jalisco New Generation Cartel (CJNG), a major transnational cartel and designated foreign terrorist organization… pic.twitter.com/SGFSjAWSOH — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) December 11, 2025

El 28 de octubre de 2025, se emitió una orden de arresto federal contra Rivera Varela en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, Brooklyn, Nueva York, después de que fuera acusado de conspiración de lavado de dinero y provisión de apoyo material, intento de brindar apoyo material y conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

El CJNG y el fraude mediante tiempos compartidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desde aproximadamente 2012, el CJNG perpetró un esquema de fraude de "cuotas por adelantado" dirigido a propietarios de propiedades de tiempo compartido en México, incluyendo muchas ciudades de Jalisco.

Los propietarios de tiempo compartido, muchos de los cuales eran residentes y ciudadanos de Estados Unidos, fueron inducidos fraudulentamente a pagar dinero por adelantado, ya sea para vender o alquilar sus tiempos compartidos, bajo el pretexto de tarifas e impuestos, a cambio de falsas promesas de recibir el dinero posteriormente.

A pesar de pagar las cuotas por adelantado, los propietarios de tiempo compartido víctimas no recibieron los fondos según lo prometido y no pudieron recuperar sus pagos por adelantado.

El esquema de fraude fue multifacético e incluyó esquemas posteriores en los que los estafadores contactaron a los propietarios de tiempo compartido víctimas y afirmaron ser abogados o funcionarios del gobierno que podrían ayudar a las víctimas a recuperar sus fondos perdidos, siempre y cuando pagaran cuotas por adelantado adicionales.

