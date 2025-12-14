¡Alerta en Ecatepec! Incendio devora recicladora de desechos en Santa María Chiconautla | Mientras Dormía

Los bomberos de Ecatepec, en el Estado de México, respondieron con rapidez a un voraz incendio que consumió un predio utilizado como recicladora de desechos industriales. El siniestro ocurrió en un inmueble de aproximadamente 30 metros cuadrados, ubicado sobre la avenida de Las Torres, en Santa María Chiconautla, durante las primeras horas de este domingo 14 de diciembre de 2025.

Voraz incendio en recicladora de Ecatepec: bomberos evitan propagación a viviendas

La rápida actuación del cuerpo de Bomberos evitó que el fuego se propagara a viviendas aledañas. Los elementos llegaron al lugar con equipo especializado y sofocaron las llamas antes de que causaran daños mayores.

Reincidencia: no es el primer incendio en un centro de reciclaje de Santa María Chiconautla

Hace poco más de un mes, otro inmueble usado como centro de reciclaje también se incendió en la colonia Santa María Chiconautla, en Ecatepec.

En esa ocasión, el domingo 9 de noviembre de 2025, el fuego consumió materiales como plástico, basura y pacas de cartón en la calle Cerrada de la Palma.

Los bomberos acudieron y controlaron las llamas, sin víctimas que reportar, mientras que las autoridades de Normatividad de la entidad llegaron para colocar los sellos de suspensión de actividades en el predio.

Detenido en Iztapalapa por robo de bocina: amagó a la víctima con una varilla afilada

Un sujeto quedó detenido por el presunto robo de una bocina de un negocio de una tienda de abarrotes en la colonia Lomas Estrella, segunda sección, en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México (CDMX).

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX acudieron a un local en la calle Siracusa y Paseo de las Galias, donde el propietario del local mencionó que un hombre lo amagó con un objeto puntiagudo metálico mientras se llevó una bocina y huyó.

Con la descripción física y de vestimenta del probable responsable, los policías lo buscaron por la zona y lograron encontrarlo. Al realizarle una revisión le encontraron una varilla de metal color gris con punta afilada, de aproximadamente 25 centímetros de largo, así como una bocina de color negro, la cual fue reconocida por el afectado como el objeto robado.

El sujeto de 22 años de edad fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

