¿Línea lenta? Reporte EN VIVO del avance de trenes del Metro CDMX: 14 de diciembre de 2025
¿Vas a salir a pasear o de compras navideñas este domingo? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red de 12 líneas del Metro CDMX.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 14 de diciembre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
¿Está abierta la estación Zócalo?
Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 están cerradas hasta nuevo aviso.
Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, es posible por medio de las estaciones:
- Bellas Artes (Líneas 2 y 8).
- San Juan de Letrán (Línea 8).
Información importante para las personas usuarias del @MetroCDMX: las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende permanecen cerradas desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso en estos puntos.— Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) December 14, 2025
¿Qué pasa en la Línea 8?
Usuarios reportan retrasos de hasta 40 minutos en el recorrido de Constitución de 1917 a Santa Anita en la Línea 8.
Porque hace base en la linea 8? No es posible que saliendo desde las 7:10 te hagas 40 min desde constitución de 1917 a santa anita— JHBZ (@JHBZskpd) December 14, 2025