¿Línea lenta? Reporte EN VIVO del avance de trenes del Metro CDMX: 14 de diciembre de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 14 de diciembre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿Está abierta la estación Zócalo?

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 están cerradas hasta nuevo aviso.

Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, es posible por medio de las estaciones:



Bellas Artes (Líneas 2 y 8).

San Juan de Letrán (Línea 8).