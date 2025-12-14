Logo Inklusion Sitio accesible
¿Línea lenta? Reporte EN VIVO del avance de trenes del Metro CDMX: 14 de diciembre de 2025

¿Vas a salir a pasear o de compras navideñas este domingo? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red de 12 líneas del Metro CDMX.

Escrito por: César Contreras, Iveth Ortiz

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo del avance de trenes en el Metro CDMX este domingo 14 de diciembre de 2025, para que planifiques tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿Está abierta la estación Zócalo?

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 están cerradas hasta nuevo aviso.

Para llegar al Centro Histórico de la CDMX, es posible por medio de las estaciones:

  • Bellas Artes (Líneas 2 y 8).
  • San Juan de Letrán (Línea 8).

¿Qué pasa en la Línea 8?

Usuarios reportan retrasos de hasta 40 minutos en el recorrido de Constitución de 1917 a Santa Anita en la Línea 8.

