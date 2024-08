¡Peligro latente! Casas en riesgo de derrumbe por falla geológica en Chilpancingo, Guerrero

El suelo en la zona norponiente de Chilpancingo, Guerrero, se mueve, ha doblado el acero y ha quebrado el concreto. Volvió a provocar un socavón en la calle principal de la colonia San Rafael Norte.

Testimonios de las afectaciones narran cómo, en el interior del tremendo agujero que se formó, es más hueco y profundo, por lo que, temen que cuando pase un carro de mayor tonelaje, las afectaciones serán más severas.

“Esto está creo desde antier, tres días, está hueco de abajo todo, ya me asomé, me asomé con lámpara para abajo y allá está más hondo. Tarde o temprano, va a pasar un carro pesado, un carrón, y ese sí", detalló un testimonio.

Según estudios realizados por las autoridades de Protección Civil del estado, el movimiento del suelo en esta zona que abarca aproximadamente 30 colonias es una falla geológica.

Las familias que aún habitan en el sitio, dicen, estar conscientes del peligro, pero también no tienen a dónde irse.

“Por dentro se cuarteó, la banqueta me estaba empujando, no me había dado cuenta de que la banqueta me estaba empujando, pero de que sigue recorriendo, no podemos hacer detenerlo, no se va a poder”, expresó el vecino de la colonia.

En un comunicado emitido en sus canales oficiales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y la Dirección de Protección Civil municipal, señalaron que han dado recorridos y notificado a las familiares, pues han detectado casas inhabitables que han sido marcadas.

También informó que ya se tienen listos cinco refugios temporales en caso de emergencia en está temporada, donde las precipitaciones pluviales son más intensas.