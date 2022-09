Órdenes de aprehensión no vienen en informe de caso Ayotzinapa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las 21 órdenes de aprehensión que canceló la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Ayotzinapa no venían contempadas en el informe que presentó Alejandro Encinas.

Durante la mañanera del 26 de septiembre, AMLO indicó que se actuó a partir de las personas que aparecen como presuntos responsables en el informe, aunque se descartó que con la cancelación de las órdenes de aprehensión se cierre la indagatoria por el caso Ayotzinapa.

“Esto no significa que se cierra la investigación, ya los que están en el informe se les comprueba que participaron o que son presuntamente son responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si particparon o no, si son inocentes si recibieron órdenes, de quién... Continúa la investigación”, indicó.

AMLO descarta afectación por filtración en caso Ayotzinapa

El Presidente descartó que la filtración del informe de caso Ayotzinapa sin testar afecte la investigación, pues aseguró que se seguirá pidiendo justicia y castigo a los responsables. sin embargo, ofreció a los padres de los 43 normalistas una disculpa por lo ocurrido, ya que calificó de “zopilotes” a quienes realizaron la filtración del informe.

#EnLaMañanera | Tras la publicación de fragmentos del informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso #Ayotzinapa que revelan detalles de cómo habrían muerto estudiantes, el presidente @lopezobrador_ consideró que la filtración fue de mala fe pic.twitter.com/kIFpFLteag — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 26, 2022

“Quienes filtraron este documento lo hicieron prensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables, esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican”, indicó AMLO.

“Creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión, no se deben de ocultar las cosas, ofrezco disculpas a los padres, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente les hicieron a sus hijos, es lo que debe de cuidarse, les dije y ellos en un momento lo plantearon de que querían la verdad aunque fuese dolorosa y sí es dolorosa. Es el único tema, es una actitud con todo respeto, de zopilotes, si se conoce la verdad, la verdad es la que nos va a liberar de todo”, explicó.

AMLO llama a la movilización pacífica por caso Ayotzinapa

El Presidente pidió que las movilizaciones por el octavo aniversario del caso Ayotzinapa se realice de forma pacífica.