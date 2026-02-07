Difunden supuesto video de Brithany Nahomy siendo escondida; hay un menor detenido

El panorama de seguridad en la capital de Nuevo León se ha visto sacudido por el desarrollo de las indagatorias sobre el paradero de la adolescente Brithany Nahomy . En las últimas horas, ha comenzado a difundirse de manera masiva a través de plataformas digitales una grabación obtenida presuntamente por dispositivos de vigilancia privada.

Grabación muestra posible evidencia de la adolescente trasladada por un desconocido hacia una zona deshabitada

En dicho material audiovisual, se aprecia a un individuo transportando en una herramienta de carga manual un bulto. Las imágenes sugieren que el sujeto se dirigía hacia una zona deshabitada con la intención de ocultar los restos en un predio baldío.

Desaparición de Brithany Nahomy genera una intensa búsqueda en Monterrey

La cronología de este suceso se remonta al pasado 26 de enero, fecha en la que se perdió el rastro de la menor después de que fuera vista por última vez en las inmediaciones del sector habitacional CROC. Desde aquel instante, la ausencia de comunicación por parte de Brithany Nahomy generó una intensa campaña de búsqueda encabezada por sus parientes más cercanos y respaldada por las instituciones de seguridad locales en el municipio de Monterrey.

Sobre las circunstancias previas a su desaparición, el padre de la adolescente, Víctor Hugo Alvarado, compartió detalles fundamentales sobre el último contacto presencial que sostuvo con ella. El señor Alvarado relató que su hija abandonó el hogar con el propósito específico de entregar una prenda de vestir a un grupo de conocidos.

En #Monterrey, familiares de Brithany Nahomy Alvarado de 15 años piden apoyo para localizarla. Fue vista por última vez la noche del lunes 26 de enero, tras salir de su domicilio en la colonia CROC para entregar una chamarra.



La Fiscalía activó la #AlertaAmber; si tienes… pic.twitter.com/X2oZomrX5W — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2026

Tras ese lunes, no se volvió a tener noticia alguna de su paradero. El padre añadió que, al consultar con el círculo de amistades de la joven, estos mencionaron que el martes por la mañana fue el momento final en que tuvieron contacto visual con ella, perdiéndose toda pista a partir de entonces.

Por su parte, la abuela de la víctima, Patricia Reyna, extendió las labores de localización hacia los vínculos sentimentales de la menor. Al entrevistarse con la pareja sentimental de Brithany, este confirmó que la joven efectivamente estuvo en su domicilio.

Según el testimonio del novio, ella le manifestó que debía llevar una chamarra a un tercero y que, para cumplir con dicha tarea, se retiró del lugar a bordo de una motocicleta conducida por el propietario de la prenda.

Fiscalía investiga hallazgo del cuerpo de una adolescente en Barrio de las Industrias

El desenlace de la búsqueda parece haber tomado un rumbo crítico este viernes 6 de febrero. Diversos informes de carácter no oficial señalaron la detección del cadáver de una mujer de corta edad en un terreno localizado dentro de la colonia Barrio de las Industrias.

Ante este escenario, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió un comunicado fechado el 6 de enero de 2026, precisando que personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, vinculados a la unidad especializada en casos de desaparición, ejecutó una orden de inspección legal en una vivienda de la zona mencionada.

Esta intervención operativa de la autoridad ministerial responde directamente a la localización de los restos de una adolescente sin signos vitales. El objetivo primordial de los agentes es recolectar cualquier tipo de evidencia física que permita robustecer las hipótesis de la investigación actual.

La representación social subrayó que todos los procedimientos se están llevando a cabo bajo los protocolos legales vigentes, mientras la comunidad permanece a la espera de una ratificación oficial sobre la identidad de la víctima.