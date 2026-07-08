VIDEO: Trágica volcadura de una pipa provoca fuga de combustible y deja un muerto en Jalisco

La trágica volcadura de una pipa de combustible provocó una alerta vial y una intesa movilización de emergencia la mañana de este miércoles 8 de julio sobre la carretera 317 a la altura de la comunidad de Las Gaviotas, en el municipio de Acatic, Jalisco.

El accidente dejó el fallecimiento del conductor de una camioneta tipo pickup que también estuvo invilucrado en el percance, mientras que, el operador de la pipa, presuntamente abandonó el lugar del siniestro.

La volcadura de la pipa activó un operativo por fuga de combustible

Tras el fuerte impacto, la pipa, con capacidad para transportar aproximadamente 34 mil litros de diésel, terminó volcada sobre la carretera y comenzó a presentar una fuga de combustible, situación que elevó el riesgo para quienes transitaban por la zona.

El derrame obligó a desplegar un operativo de seguridad para evitar un incidente mayor, por lo que personal de Protección Civil y Bomberos de Acatic, con apoyo de sus homólogos de Tepatitlán de Morelos, trabajó de inmediato para contener la fuga y reducir cualquier posibilidad de incendio o explosión.

Mientras se realizaban estas maniobras, la circulación permaneció bajo vigilancia debido al peligro que representaba la presencia de combustible sobre la carpeta asfáltica.

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🔴#REPORTEVIAL | Ocurrió un choque con volcadura entre un vehículo particular y una pipa de diésel en la carretera 317 a la altura de Las Gaviotas en Alto Sur municipio de Acatic. El conductor del auto perdió la vida tras el accidente. pic.twitter.com/HzxFe83nRX — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) July 8, 2026

El conductor de la camioneta murió en el lugar del accidente

Durante la atención de la emergencia, los rescatistas localizaron la camioneta pickup involucrada en el percance; al revisar al conductor confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue resguardada para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

La víctima perdió la vida como consecuencia del fuerte impacto registrado durante la volcadura, mientras que el resto de las diligencias quedaron bajo responsabilidad de las instancias encargadas de esclarecer cómo ocurrió el accidente.

El operador de la pipa involucrada en volcadura presuntamente escapó

Uno de los aspectos que también forma parte de la investigación es la localización del conductor de la pipa, ya que los primeros reportes indican que habría abandonado la unidad después del accidente.

Las autoridades trabajan para establecer su paradero y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho, así como las posibles responsabilidades derivadas del siniestro registrado en esta carretera de Jalisco.

Autoridades mantienen las investigaciones en Jalisco

Una vez controlada la fuga de combustible, los cuerpos de emergencia continuaron con las labores para asegurar la zona y facilitar el retiro de las unidades involucradas.

La volcadura obligó a mantener un importante despliegue de personal mientras concluían los trabajos de limpieza y se eliminaban los riesgos para los automovilistas.

Será a partir de los peritajes correspondientes cuando las autoridades definan la mecánica del accidente y las causas que provocaron este hecho en Jalisco, donde la pipa terminó convertida en el centro de una emergencia que dejó una persona fallecida.