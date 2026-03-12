“Me hacen sentir expuesta”: Activista rompe el silencio tras sanciones por mensajes de WhatsApp contra diputada de Morena | ENTREVISTA

“Ha sido un proceso muy complicado, muy cansado”. Emma Zermeño, la activista que fue acusada por ‘violencia política de género’ tras la difusión de mensajes de WhatsApp “en contra” de la diputada de Morena, Almendra Negrete , rompió el silencio tras recibir las sanciones del Tribunal Electoral del Sinaloa.

En entrevista para Hechos AM, Zermeño no solo denunció que el sistema judicial le falló, sino que reveló el uso de conceptos jurídicos inexistentes en su caso, que la acusan de bullying.

De WhatsApp a los tribunales: Zermeño denuncia irregularidades y acusa términos falsos en su caso

El caso de Emma Zermeño, comenzó con una conversación privada por WhatsApp con un “amigo cercano” a la activista en la que presuntamente hubo comentarios “en contra” de la diputada morenista, Almendra Negrete. Mensajes que terminaron en una denuncia por violencia política de género.

“Doy la cara porque como activista tengo esa responsabilidad, tengo esa convicción, pero definitivamente ver las capturas, cómo han circulado por lo medios, me hacen sentir vulnerable, me hacen sentir miedo, me hacen sentir expuesta”, explicó Emma Zermeño, en entrevista con Azteca Noticias.

Al ver la demanda, la activista se acercó con la persona que difundió los mensajes para que detuviera este atropello; sin embargo, no lo hizo. Además, asegura que no hay materia para la demanda.

Zermeño señaló que utilizaron un nuevo término para acusarla, el cual mezcla la palabra “woman” y “bullying”, y no está en ningún marco jurídico o en alguna reglamentación oficial.

“Yo confié incluso en el Tribunal de aquí, creo que lo hizo correcto hasta ayer que ya emitió sentencia (...) Ya no confió en las instituciones electorales”, explicó la activista.

Aseguró que no se le ha dado la oportunidad de defenderse.

¿La protección y justicia son un privilegio? Activista señala uso selectivo de herramientas contra la violencia de género

Emma Zermeño afirma que la acusación de “violencia política de género” es una herramienta que se creó para defender a las mujeres; sin embargo, solo funciona y es accesible para las figuras dentro de la política y no para los ciudadanos.

“Si estamos creando herramientas que son para defender a las mujeres de la violencia, tienen que estar para ambas partes”, explicó durante la entrevista en Azteca Noticias.