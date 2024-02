A Esmeralda Castillo la desaparecieron dos veces; su padre José Luis exige que no la dejen de buscar

Esmeralda Castillo Rincón desapareció en 2009, cuando tenía 14 años, su papá, José Luis Castillo, se ha pronunciado en todas las marchas del 8 de marzo, en entrevista, acusa que a su hija la desaparecieron dos veces: la primera, el último día que la vio y la segunda vez, cuando la borraron de la lista de desaparecidos, pero él exige que la sigan buscando.

“En diciembre de 2023, nos enteramos de que Esmeralda Castillo desaparece de la lista, de la República Mexicana, y esto es muy lamentable porque al desaparecer de la lista, no la buscan ni hacen investigación. Si de por sí estando en las listas, no hacen su trabajo, pues sin estar en la lista, mucho menos. No es nada más Esmeralda (...)", dijo el señor Castillo.

¿Sólo un número? El señor Castillo es padre de Esmeralda, reportada #desaparecida en 2009 en Ciudad Juárez.#Autoridades la borraron de la lista de desaparecidos; su padre exige que la sigan buscando.



Gobierno ubica a personas desaparecidas bajo el mismo nombre; sin embargo, no aparecen con sus familias

El padre de Esmeralda acusa que durante la pandemia por Covid-19, muchas personas se fueron a vacunar con el mismo nombre de personas desaparecidas; por lo que las autoridades dieron por hecho que estas personas estaban localizadas; sin embargo, para las familias siguen desaparecidos.

“Ellos me dicen que está ubicada pero no localizada. El que esté ubicado el nombre de ella, no quiere decir que localizaron a Esmeralda Castillo Rincón. Pero la realidad es que nuestros hijos no están en casa; antes de diciembre eran 123 mil desaparecidos, después de diciembre solamente quedan 12 mil, lo que quiere decir que 111 mil siguen desaparecidos, pero ya no se encuentran en las listas. Uno tiene que hacer todo el trabajo y ahora con esto, pues se le pone a uno más difícil”, mencionó.

José Luis Castillo afirma que está hundido en una depresión, en tristeza, en una impotencia; sin embargo, él y la familia de su hija, van a seguir en la lucha para localizarla, además de exigir a los tres poderes de gobierno de que siga buscándola, por lo que interpuso un amparo para que les informen sobre el avance de la investigación y el día 29 de febrero tendrán una audiencia.