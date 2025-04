Miguel “N”, feminicida de Iztacalco, “duró asesinando” 12 años: tía de víctima; ¿qué ha pasado con el caso?

A un año de que Miguel “N”, el feminicida de Iztacalco, presuntamente asesinó a María José, una menor de 17 años de edad, la herida por la muerte de la joven sigue abierta y con ella, sentimientos encontrados por el actuar de las autoridades, al menos, así lo manifestaron los familiares de la víctima.

El 16 de abril de 2024, la menor, junto con su mamá Cassandra, fueron atacadas con un objeto punzocortante en una vivienda ubicada en calles de la colonia La Cruz Coyuya, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué ha pasado a un año de la captura del feminicida de Iztacalco?

Casandra sobrevivió de milagro al salvaje ataque, pero su hija María José no corrió con la misma suerte y aunque trató de salvarla, Miguel “N” ya le había quitado la vida.

“Logré sobrevivir al ataque porque yo no me caí nunca, todas las veces que me hirió y me apuñaló, yo no me caía, me tuvo que ahorcar para tumbarme”, contó Cassandra, mamá de María José.

El sujeto se encontraba encarcelado en el Reclusorio Oriente desde abril de 2024, vinculado a proceso por la probable comisión de varios delitos en agravio de siete mujeres, entre ellos feminicidio, intento de feminicidio y desaparición cometida por particulares.



Muerte de feminicida de Iztacalco

El feminicida de Iztacalco murió en un hospital el 13 de abril pasado antes de pagar por lo que hizo, pues se reportó que sufrió una caída en su celda y la necropsia que le realizaron en el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) reveló que falleció por traumatismo craneoencefálico, pero previamente la Fiscalía General de Justicia de CDMX informó el domingo que Miguel “N” habría perdido la vida al parecer por un paro respiratorio.

Feminicida de Iztacalco atacó a más mujeres por años

No fueron las únicas víctimas, pues por años atacó a otras mujeres a quienes tampoco se les hizo justicia. “12 años duró asesinando y desapareciendo víctimas, y ¿quién es quién lo detiene? No la Fiscalía, sino mi hermana Cassandra, quien estuvo al borde la muerte durante un mes”, externó Tatiana, tía materna de la menor.

A pocos días de llevarse a cabo su audiencia del 13 de abril y sin mostrar remordimiento por sus actos, el presunto feminicida llamó al celular de Fernanda, hermana de María José.

"(Dijo) que no se arrepiente de lo que le hizo a mi hermana y mucho menos a las demás víctimas. Yo todavía le dije que era un asesino, a lo cual, él soltó una carcajada”, contó.

Madre de víctima del feminicida de Iztacalco revela detalles de la perturbadora llamada: “Hay mucho más que nadie sabe”

“Tengo el corazón roto": Mamá de María José, víctima de feminicida

A un año después, para Cassandra la ausencia de su hija es una herida que no cierra y recuerda que era una joven con muchos sueños.

“Mi hija fue una niña muy amada por quien fuera, mi hija tenía mucha inocencia. Tenía la ilusión de entrar a la universidad, mi hija fue la mejor hija, tengo el corazón roto”, manifestó.

El dolor de lo sucedido toca a otros miembros de la familia. “Yo no alcanzó a imaginar el dolor de mi sobrina en sus últimos momentos y ver a mi hermana así”, comentó la tía de María José.

Caso de Miguel “N” destapó “una cloaca” al investigar feminicidios: tía de víctima

La tía de la víctima expresó que este caso “vino a destapar una cloaca de porquería que se hace dentro de las investigaciones de feminicidios”.

“¿A quién le quieren ver la cara de tonto? Piensan que uno es tonto, pero los tontos son ellos, porque quedan en ridículo al ver la ineptitud, la corrupción y que no hacen bien su trabajo, que Miguel “N” vino a destapar una cloaca de porquería que se hace dentro de las investigaciones de feminicidios”, comentó Tatiana, hermana de la señora Cassandra, mamá de la menor.

Siete denuncias fueron iniciadas contra Miguel “N” por los delitos de desaparición, feminicidio y tentativa de feminicidio que quedarán en la impunidad.