Madre de víctima del feminicida de Iztacalco revela detalles de la perturbadora llamada: “Hay mucho más que nadie sabe”

La reciente muerte de Miguel “N”, señalado como el feminicida serial de Iztacalco, ha dejado más preguntas que respuestas para las familias de sus víctimas. A casi un año del asesinato de María José, su madre, Cassandra, rompió el silencio en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), donde dejó en claro la indignación total por la falta de justicia.

A través de una conversación con el equipo de Hechos AM, la madre, que también fue atacada por el feminicida, compartió detalles estremecedores sobre el caso, incluyendo una inquietante llamada telefónica que recibió Fernanda, su otra hija, desde el reclusorio, días antes del fallecimiento del agresor.

“La desgraciada y desafortunada noticia de que, casualmente, Miguel falleció el día domingo”, comenzó diciendo Cassandra, visiblemente afectada, mientras explicaba cómo su familia venía cargando con la frustración de un proceso judicial que nunca avanzó.

Veníamos arrastrando la frustración porque finalmente se cumple el año. Todavía ni siquiera llegábamos a juicio y hoy con la noticia es frustración, es impotencia y es coraje Cassandra, madre de María José

Durante más de 12 años, Miguel “N” operó en la Ciudad de México (CDMX) cometiendo crímenes atroces contra mujeres. A pesar de haber sido detenido, estuvo solo un año en manos de las autoridades, tiempo en el que no se logró ninguna sentencia ni se garantizó justicia para las víctimas.

“Miguel estuvo operando 12 años. Lo tuvieron un año las autoridades y finalmente no obtuvo justicia ninguna víctima. Nuevamente, la incompetencia de las autoridades: nada más lo pudieron tener un año en sus manos y al final del día no pasó nada para él”, denunció la madre.

Miguel Cortés, conocido como el "feminicida de Iztacalco", falleció por paro respiratorio antes de enfrentar una sentencia.



"Esto no es justicia…", dijo la madre de una de las víctimas.



La #FiscalíaCDMX investiga las circunstancias de su muerte en el Reclusorio Oriente.

La llamada del horror: “No me arrepiento de lo que les hice”

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Cassandra reveló que, días antes de su muerte, Miguel “N” logró comunicarse con su hija Fernanda a través de una llamada telefónica realizada desde el interior del reclusorio.

“Miguel justamente le habla a mi hija el día jueves, desde algún celular en el reclusorio, para todavía tener el cinismo de burlarse… Entonces se ve, a todas luces, la impunidad y la corrupción que se vive desde dentro del reclusorio”, denunció. Según narró, en esa llamada, el agresor tuvo el descaro de pedir perdón, aunque sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento real.

“Le dice: ‘Estoy triste porque ya pasó un año y no hay sentencia todavía. Quiero pedirte perdón por lo que le hice a tu mamá, por lo que le hice a tu hermana, pero te soy honesto, no me arrepiento de lo que le hice a ellas, ni de lo que le hice a las demás’.” También lanzó una frase que ha dejado a la familia aún más desconcertada:

“Todo lo que ves en las noticias no es la información completa, hay mucho más que nadie sabe.”

Ya se realizó la #necropsia al feminicida de #Iztacalco; quien supuestamente murió en la cárcel al caer de su litera.



En unas horas se divulgará un reporte con los resultados.

“No fue justicia, fue una salida fácil”

Para Cassandra, la muerte de Miguel no significa ningún tipo de reparación. Al contrario, considera que es una burla a las víctimas.

“Definitivamente, la muerte de Miguel no es la justicia que queremos. Todo lo contrario. Es una burla para nosotros que técnicamente se haya ido por la salida fácil.” La madre de María José aún no ha tenido la fuerza emocional para escuchar las audiencias filtradas del caso, ni los detalles forenses que describen cómo fue asesinado a una de sus hijas.

“No tengo el valor de escuchar nuevamente cómo es que asesinó a mi hija, porque de por sí llevo arrastrando viva la imagen de cómo lo encontré encima de ella. Tengo viva la imagen del día que él me estuvo atacando.”

Exigen rendición de cuentas por los casos ignorados del feminicida de Iztacalco

Cassandra también hizo un llamado a las autoridades para que rindan cuentas sobre las omisiones en el caso. Considera que, más allá de la muerte del feminicida, es urgente que las instituciones responsables de la investigación y del sistema penitenciario asuman las consecuencias de su negligencia.

“Las autoridades... muerto el perro, se acaba la rabia. Pero no es así. Las víctimas no obtuvimos justicia. Y las carpetas que no se trabajaron bien, las omisiones, alguien debe responder por eso.” La familia de María José ahora busca que este caso no quede en el olvido y que sirva para impulsar reformas que impidan que casos similares se repitan en el futuro.