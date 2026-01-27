Padres de Fernando Alan, joven asesinado por error en Culiacán, explican la tragedia

Humberto Chávez y Denise Arce describieron la realidad que golpeó a su puerta el pasado 13 de enero. Su hijo, Fernando Alan, un joven de 24 años que estudiaba para ser abogado, fue presuntamente asesinado por fuerzas federales en Culiacán debido a una supuesta “confusión”.

Los padres explicaron cómo una salida rutinaria al gimnasio se convirtió en una tragedia que hoy investiga la Fiscalía General de la República (FGR).

“Nunca esperábamos pasar por esta situación; solo pensábamos que le pasaba a los que andaban en cosas ilícitas. Desafortunadamente ya vimos que no es el caso”, señalaron en entrevista para Hechos AM .

¿Qué pasó con Fernando Alan? Claves del caso del estudiante asesinado en Culiacán

La “confusión” mortal: Un auto blanco en Culiacán

El crimen ocurrió a escasos 300 metros de la casa de la familia. Fernando viajaba con su novia, Rosa Navarrete, cuando su vehículo fue interceptado y atacado a balazos por elementos de seguridad.

Según narra el padre de la víctima, todo derivó de una persecución fallida:

“Fuerzas federales venían correteando un carro Honda blanco... Se dice que, por ser el carro blanco (el de Fernando), lo confundieron y le dispararon a él”, detalló Humberto.

El saldo fue fatal: Fernando murió en el lugar y su novia resultó gravemente herida, aunque ya se reporta estable físicamente, con secuelas psicológicas profundas.

Versiones habían criminalizado a Fernando Alan, joven abogado de Sinaloa

Al dolor de la pérdida se sumó la indignación. En los primeros momentos, versiones extraoficiales intentaron justificar el ataque sugiriendo que el auto del joven traía armas o “ponchallantas”. Los padres desmintieron categóricamente estas versiones: Fernando era un estudiante inocente atrapado en el fuego de la autoridad.

“Nos tocó ser parte de los números”

A 14 días de los hechos, la familia vive entre trámites y promesas. Aunque se reunieron con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien les aseguró que no habrá impunidad, y la FGR ya atrajo el caso, la desconfianza es natural.

“La carpeta en sí no la hemos visto, pero todo va en línea hacia asesinato de mi hijo por fuerzas federales... Ojalá y no queden en el aire todas esas promesas”, expresó el padre.

Para Denise, la madre, el dolor es inabarcable: “Fue una injusticia muy grande... estamos destrozados”. Hoy, su exigencia es clara: que la muerte de Fernando no sea solo un “daño colateral” más en la estadística de violencia que azota a Sinaloa.

