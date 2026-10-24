Irían a comer y la mató: Itzel Díaz fue asesinada por José; feminicida pasará 70 años encarcelado

Itzel Díaz González tenía 23 años. Hace un año, el 7 de octubre, salió de su casa en el municipio de Ozumba, Estado de México (Edomex), para ir a cenar con un sujeto, pero no regresó y fue encontrada sin vida. El etenido en su momento por este crimen fue declarado culpable y ahora este feminicida recibió sentencia un año después del crimen.

La reportaron como desaparecida al ser vista por última vez en la colonia Barrio de Santiago. Su familia, al percatarse que las horas pasaban y no regresaba, con el apoyo de vecinos salió a buscarla. Autoridades emitieron la ficha de búsqueda para encontrarla, no obstante, la joven fue localizada sin vida en un domicilio del municipio de Tepetlixpa.

Itzel Díaz González salió a cenar con un joven, pero desapareció

Cuando se dio a conocer la desaparición de la joven, el diputado Valentín Martínez Castillo, compartió una publicación en Facebook donde informó que Itzel Díaz salió con un joven a cenar, pero ya no volvió a casa.

Sin embargo, el 9 de octubre, cuando publicó dicha información, también confirmó que la joven de 23 años lamentablemente fue localizada sin vida.

"Con profundo dolor, después de todo el proceso de búsqueda, informamos que el cuerpo sin vida de la joven Itzel Díaz González fue localizado en un domicilio del municipio de Tepetlixpa", expresó.

La víctima, quien era exalumna de la Universidad Politécnica de Atlautla, se encontraba al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Tepetlixpa, en compañía de un hombre, quien tras matarla trató de ocultar su cuerpo al interior de una cisterna de agua, para evitar que fuera localizado.

¿Quién es el feminicida de Itzel Díaz González, joven de Ozumba?

Las investigaciones llevaron a la detención de un presunto responsable en aquella ocasión, pero ahora, luego de un proceso penal por el cual se pasó, este sujeto fue declarado culpable. Se trata de José Ignacio Escorcia Serrano.

El hombre fue traslado al Centro de Prevención y de Reinserción Social de Chalco, en donde quedó a disposición de un Juez, quien determinó medida cautelar de prisión preventiva justificada y ayer se confirmó que fue sentenciado a 70 años de prisión.

La señora Tulia, mamá de Itzel Díaz González, comentó a M Noticias que su hija le pidió permiso para salir porque un joven, a quien conocía, la invitó a salir para ir a comer.

De acuerdo con la mamá, previamente le pidió a su hija Itzel que le enviara el número telefónico de la persona con la que iba a estar "por cualquier cosa".

"Ella cantaba en un grupo de cumbia andina. Llegaba un baterista y otro, lo iban cambiando, pero de ahí en el mensaje me puso que era Javier o José, baterista. Nos dimos a la tarea de ir a ver al director del grupo y que nos dijera, pero ni él mismo se acordaba también de este chico y ya atando cabos vimos quién era la persona, y sí tenemos la foto, lo ubicamos, pero aun así se niega a hablar y a decir que no", contó.

Aunado a la sentencia, el feminicida tendrá que hacer el pago de una multa por 565 mil 700 pesos; el pago de 6 mil 788 pesos por reparación del daño material, y finalmente, un pago de 1 millón 717 mil 464 pesos por concepto de reparación del daño moral.

