Itzel Díaz González estuvo desaparecida dos días y joven con quien salió es investigado por feminicidio

La investigación por el feminicidio de Itzel Díaz González dio avance este sábado después de que un juez vinculó a proceso a José Ignacio “N”, detenido como probable responsable de los hechos en los que la joven de 23 años primero fue reportada como desaparecida y después la hallaron sin vida en la casa de él.

La joven de 23 años fue vista por última vez a las 18:00 horas del 7 de octubre pasado, tras salir de su casa en la colonia Barrio de Santiago, en el municipio de Ozumba, para cenar con él, pero ya no volvió. Su familia, al percatarse que las horas pasaban y no regresaba, salió a buscarla con el apoyo de vecinos.

José Ignacio “N” trató de ocultar cuerpo de Itzel Díaz González

La víctima se encontraba al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Tepetlixpa, en compañía de José Ignacio “N”, quien en algún momento la habría agredido provocándole la muerte y posteriormente trató de ocultar su cuerpo.

“José Ignacio “N” fue vinculado a proceso luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de la víctima de iniciales I.D.G, quien fue reportada como desaparecida el pasado 7 de octubre”, informó la institución.

El hombre fue traslado al Centro de Prevención y de Reinserción Social de Chalco, en donde quedó a disposición de un Juez, quien determinó medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Itzel Díaz González fue encontrada dos días después de estar desaparecida

La joven fue encontrada sin vida dos días después de que se reportara su desaparición. Como parte de la búsqueda de la, autoridades catearon una casa en la calle 2 de marzo y avenida Morelos, en el municipio de Tepetlixpa, donde los agentes encontraron el cuerpo de la mujer.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que en audiencia inicial celebrada el martes 14 de octubre en los Juzgados de Chalco, un juez determinó medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de José Ignacio “N”.

El hombre, de quien se ha mencionado en redes sociales que es baterista, es investigado por el delito de feminicidio, y se le dictó prisión preventiva justificada y fue recluido en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Chalco.

Detenido negó saber dónde estaba de Itzel Díaz Ordaz

Itzel Díaz González era exalumna de la Universidad Politécnica de Atlautla. Su desaparición fue reportada ante las autoridades correspondientes y se emitió la ficha de búsqueda para encontrarla.

El diputado de Morena, Valentín Martínez Castillo, compartió en Facebook ficha de búsqueda de la joven e informó que salió con un joven a cenar, pero él dijo no saber nada de ella.

Itzel, dijo su mamá Tulia, le enviaba siempre su ubicación en tiempo real y tenían la costumbre de que siempre que salía de casa le escribía cada 15 o 20 minutos para decirle si estaba bien.

“Después de que ella salió, como a la media hora le mande mensaje y le dije '¿estás bien?’, pero jamás los mensajes llegaron. Después de ahí, (fueron) llamadas y llamadas y ella no contestaba”, comentó al medio M Noticias.

Mamá revela datos de joven que salió con Itzel Díaz González

La señora Tulia comentó en entrevista con M Noticias que su hija le pidió permiso para salir porque la habían invitado a comer, permiso que le dio porque dijo que la persona que la invitó era un joven a quien conocía.

Su mamá le pidió a Itzel que le enviara el número telefónico de la persona con la que iba a estar “por cualquier cosa”, y sí se lo envió, pero él después guardó silencio cuando ella estaba desaparecida.

Previamente, le pidió que el joven con quien salió su hija fuera buscado y “se haga responsable porque con él se fue” y, dijo, “hay personas que lo vieron pasar” con ella y “entonces él no puede negar que no vino por ella”.

