El caso de Itzel Díaz González ha conmocionado al Estado de México (Edomex). La joven de 23 años, quien vivía en el municipio de Ozumba, y estuvo desaparecida desde el 7 de octubre después de salir a cenar con un joven, pero dos días después fue encontrada sin vida en una casa en el municipio de Tepetlixpa.

La joven salió de su casa a las 18:00 horas en la colonia Barrio de Santiago, pero ya no volvió, lo que alertó a su familia y vecino que se sumaron a la búsqueda para encontrarla, sin embargo, antes de que se confirmara su muerte, su mamá compartió datos relevantes en el caso de la exalumna de la Universidad Politécnica de Atlautla.

¿Qué pasó con Itzel Díaz González? Madre revela información clave de su desaparición

La señora Tulia, mamá de Itzel Díaz González, comentó entrevista con M Noticias que su hija le pidió permiso para salir porque la habían invitado a comer, permiso que le dio porque dijo que la persona que la invitó era un joven a quien conocía.

Este hombre es parte de un grupo musical en donde ella cantaba y, de acuerdo con versiones en redes sociales, la banda se llama Mussa MX. La mamá comentó que le pidió a Itzel que le enviara el número telefónico de la persona con la que iba a estar “por cualquier cosa”, y sí se lo envió.

Previamente, la señora Tulia pidió que el joven con quien salió su hija fuera buscado y “se haga responsable porque con él se fue” y, dijo, “hay personas que lo vieron pasar” con ella y “entonces él no puede negar que no vino por ella”.

“Ella cantaba en un grupo de cumbia andina. Llegaba un baterista y otro, lo iban cambiando, pero de ahí en el mensaje me puso que era Javier o José, baterista. Nos dimos a la tarea de ir a ver al director del grupo y que nos dijera, pero ni él mismo se acordaba también de este chico y ya atando cabos vimos quién era la persona, y sí tenemos la foto, lo ubicamos, pero aun así se niega a hablar y a decir que no”, contó.

Itzel Díaz siempre informaba a su familia dónde estaba cuando salía

Itzel, dijo la señora Tulia, le enviaba siempre su ubicación en tiempo real y tenían la costumbre de que siempre que salía de casa le escribía cada 15 o 20 minutos para decirle si estaba bien.

“Después de que ella salió, como a la media hora le mande mensaje y le dije '¿estás bien?’, pero jamás los mensajes llegaron. Después de ahí, (fueron) llamadas y llamadas y ella no contestaba”, comentó al medio M Noticias.

Búsqueda de Itzel Díaz comenzó en Tepetlixpa, donde fue hallada sin vida

Su mamá comenzó a preocuparse y se esperó hasta las 22:00 horas, pero al no saber de ella, fue al Hospital de Tepetlixpa a buscarla, creyendo que tal vez le había pasado algo, pero no la encontró.

Posteriormente, acudió a levantar la denuncia por la desaparición para que comenzaran a buscarla porque, dijo, era una “chica de las que no salen y no se van”, sin embargo, fue en este mismo municipio donde después las autoridades catearon una casa y encontraron el cuerpo de la joven.

Tulia contó que buscaron al joven con el que salió su hija, pero él aseguró que no la tenía. Este hombre vivía en Tepetlixpa precisamente, pero no la encontraban.

Detienen a presunto implicado en casa donde estaba Itzel Díaz

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía del Estado de México catearon el domicilio del sospechoso que presuntamente tuvo cita con la joven desaparecida Itzel Díaz González.

El operativo de búsqueda se ejecutó en una casa en la calle 2 de Marzo y avenida Morelos, en el municipio de Tepetlixpa. Luego de labores ministeriales, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer.

“Lamentablemente, se confirma el fallecimiento de Itzel Díaz González, originaria de Ozumba, en el domicilio del joven que la había invitado a salir días atrás. Itzel fue encontrada sin vida dentro de una cisterna, en nuestro municipio. El cuerpo de Itzel será trasladado al Servicio Médico Forense para determinar las causas de su fallecimiento”, informó el municipio de Tepetlixpa.

El hombre identificado como José “N” fue detenido como presunto implicado en el caso, mientras tanto, las investigaciones para esclarecer los hechos continúan. Versiones en redes sociales indican que este joven era el baterista de la banda donde cantaba Itzel e incluso, era conocido como “El niño del tambor”.