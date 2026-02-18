Karambit, la “garra de tigre": El arma mortal que tiene a Jeremy en terapia intensiva

Jeremy cumple una semana en terapia intensiva tras ser víctima de una agresión que ha conmocionado a la comunidad escolar de Tláhuac. Mientras el adolescente lucha por su recuperación en el Hospital Pediátrico de Legaria, han surgido nuevos detalles sobre la peligrosidad del artefacto utilizado en el ataque: un cuchillo de origen asiático conocido como Karambit o “garra de tigre”.

De acuerdo con el diagnóstico médico actual, los doctores mantienen un protocolo estricto para evitar que las heridas se infecten y para controlar la temperatura corporal del menor, mientras los analgésicos ayudan a estabilizar su condición.

Jeremy fue apuñalado en su secundaria de Tláhuac con un arma conocida como Karambit o “la garra de tigre”.|FIA

Karambit o “Garra de Tigre": Un utensilio potencialmente letal

Expertos en derecho penal y armas señalan que el Karambit es un objeto cuya peligrosidad radica enteramente en el uso que se le dé. Aunque es una herramienta común en oficios como la talabartería, la zapatería o incluso el campismo, sus características físicas lo convierten en un arma sumamente lesiva en manos no capacitadas.



Origen: Proviene de Indonesia y es utilizado en artes marciales filipinas y polinesias.

Proviene de Indonesia y es utilizado en artes marciales filipinas y polinesias. Diseño: Posee una hoja curvilínea con filo interno que mide, en promedio, 9 centímetros de largo .

Posee una hoja curvilínea con filo interno que mide, en promedio, . Capacidad de daño: Por su forma, es capaz de generar cortes profundos, desgarrar músculos, tendones e incluso arterias.

Alejandro Zamudio, doctor en Derecho Penal, enfatiza que no se trata de criminalizar al objeto, sino de regular su portación en entornos inadecuados, comparándolo con un cuchillo de cocina que, fuera de su contexto, se convierte en un riesgo para la seguridad pública.

Radiografía de la agresión: 7 puñaladas y órganos comprometidos

La gravedad del estado de salud de Jeremy se explica por la saña del ataque. Se presume que el adolescente recibió 7 puñaladas con el Karambit, las cuales provocaron daños severos en múltiples órganos vitales:



Bazo: El órgano fue perforado de tal manera que los cirujanos tuvieron que retirárselo de inmediato. Diafragma e Hígado: Ambos resultaron lesionados por la hoja curva del arma. Otros órganos: Informes previos confirman afectaciones en pulmones, tórax, intestino y riñón.

Incidencia delictiva y sanciones en México

El uso de armas punzocortantes en delitos sigue siendo un problema vigente en el país, representando el 9.1% de la incidencia delictiva.

En el ámbito legal, el Artículo 160 del Código Penal Federal establece sanciones que van de uno a seis años de prisión para quien posea, fabrique o venda este tipo de objetos con el fin de agredir. En el caso de Jeremy, el agresor —quien también es menor de edad— se encuentra actualmente detenido mientras se determina su situación jurídica y el grado de responsabilidad en este intento de homicidio.

