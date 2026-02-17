Jeremy lleva una semana en terapia intensiva; combaten infecciones tras brutal ataque

Jeremy está por cumplir una semana internado en estado crítico. Tras ser acuchillado afuera de su secundaria en Tláhuac, el joven permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pediátrico de Legaria, donde un equipo de especialistas monitorea minuto a minuto su evolución tras las severas lesiones internas que sufrió el pasado miércoles.

Fuera del nosocomio, su familia mantiene una guardia permanente a la espera de noticias alentadoras. El reporte más reciente indica que el estado de salud del menor se define como "estable dentro de su gravedad", aunque el riesgo de complicaciones sigue siendo elevado debido a la magnitud del daño orgánico.

¿Cómo está Jeremy? La batalla contra la infección y el dolor

El equipo médico del hospital Legaria ha centrado sus esfuerzos actuales en dos frentes críticos: evitar que las heridas desarrollen infecciones y controlar la temperatura corporal del adolescente. Jeremy se encuentra bajo un esquema de analgésicos para mitigar el dolor mientras los médicos esperan que su cuerpo responda favorablemente al tratamiento.

Cabe recordar que el ataque resultó en lesiones devastadoras para el menor, entre las que se reportan:



Perforación de un pulmón y daño en el tórax.

y daño en el tórax. Perforación del intestino .

. Laceración del riñón .

. Pérdida total del bazo.

El ataque en la Secundaria 324: Lo que se sabe de la agresión

La agresión ocurrió en las inmediaciones de la Secundaria Diurna No. 324 “Enrique Conrado Rébsamen”, ubicada en Tláhuac. Jeremy fue interceptado durante una riña por otro joven, quien ha sido identificado como un menor de edad ajeno a la institución educativa.

A pesar de que el incidente ocurrió a las afueras del plantel, el caso ha desatado una ola de indignación entre la comunidad escolar por la aparente falta de protocolos de seguridad efectivos para proteger a los estudiantes en los horarios de entrada y salida.

Exigencia de justicia: Familia pide la destitución del director

La familia de Jeremy, encabezada por su abuela Guadalupe Mendoza, ha escalado sus peticiones hacia las autoridades educativas. Además de solicitar el apoyo necesario para la recuperación del adolescente, los familiares exigen formalmente la destitución del director del plantel, Ernesto Flores Hernández.

De acuerdo con los deudos, la actuación de las autoridades escolares no fue oportuna al momento de registrarse la violencia, lo que permitió que la agresión escalara hasta el punto de poner en riesgo la vida de Jeremy. Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública y las autoridades de seguridad locales no han emitido un posicionamiento definitivo respecto a las sanciones administrativas dentro de la secundaria.

