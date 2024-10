Andrey “N”, hermanastro de Kristina Vladimirovna Romanova, menor rusa de 16 años de edad localizada en Tijuana, Baja California, tras ser reportada como desaparecida en Toluca, Estado de México, es buscado por las autoridades por su probable intervención en el delito de violación en agravio de la adolescente.

La menor, quien estudiaba Instituto Educativo España, fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez en la colonia Villa Hogar, en Toluca el 28 de septiembre pasado, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió la ficha de búsqueda correspondiente para encontrarla.

Kristina Romanova habría sido víctima de abuso sexual en casa

La menor había sido vista por última vez por su familia el año pasado luego de que personal del DIF de la entidad la resguardó debido a que existía un supuesto abuso sexual contra ella en casa por parte de su hermanastro de 26 años.

El 26 de octubre de 2023 la menor fue llevada a las instalaciones del Centro de Asistencia Social “Villa Hogar” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM), ubicadas en el municipio de Toluca, pero el 28 de septiembre pasado se reportó que estaba desaparecida y no se encontraba ahí la menor.

Marina, quien dijo ser la madre adoptiva de la menor, dijo a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que a ella le comentaron que Kristina había levantado una denuncia contra abuso sexual en casa, pero según la señora, esta supuesta denuncia no fue escrita por la niña pues aseguró que no era la letra de su hija, ya que el apellido de la madre adoptiva, afirmó, estaba mal. “Yo dije no es su letra, porque yo tengo un apellido muy complicado (…) ella lo escribe sin errores”.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJE) dijo a FIA que en octubre del 2023, recibió una denuncia donde se indicaba que Kristina era víctima de delitos en su hogar presuntamente por parte de su hermanastro y su madre adoptiva.

En noviembre, en acompañamiento de la Embajada de Rusia en México, se decidió extraer a la menor y al no localizar a otros familiares en territorio mexicano y ser menor de edad, ella quedó bajo custodia y resguardo del DIF del Estado de México y desde entonces vivía ahí.

Presunto abuso sexual contra menor rusa ocurrió en 2021

La mamá adoptiva afirmó que el supuesto abuso sexual de su hijo hacia Kristina no sucedió, pues a decir de la señora, había una buena relación entre él y la menor, quien, dijo, lo admiraba y él la cuidaba.

La fiscalía dio a conocer este jueves que el 26 de octubre de 2023 fue iniciada una investigación luego de que en diciembre de 2021, cuando Kristina tenía 13 años, habría sido agredida sexualmente por Andrey “N” en un inmueble de la colonia San Antonio Buenavista en Toluca.

Por estos hechos la FGJEM solicitó y obtuvo de un Juez de Control una orden de captura en contra de Andrey “N”, de 26 años y nacionalidad rusa, quien de acuerdo a los antecedentes de investigación se presume se encuentra en Rusia, motivo por el cual se solicitará la colaboración de la FGR para que a través de la oficina de Interpol-México se gire una Ficha Roja para detenerlo.

En tanto, la Fiscalía del Estado de México continuará con la investigación para determinar si existió responsabilidad por parte de servidores públicos responsables del cuidado de la adolescente, ello con el fin de esclarecer los hechos relacionados ante una posible conducta de omisión de cuidado y/o abuso de autoridad y lo que resulte.

La #FiscalíaEdoméx localizó en #Tijuana, #BajaCalifornia a la adolescente de nacionalidad rusa de iniciales K.V.R., quien fue reportada como desaparecida en el Estado de México.

De igual manera, la #FiscalíaEdoméx obtuvo orden de aprehensión en contra de Andrey “N” por su… pic.twitter.com/HdU4aUZ23H — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 3, 2024

Kristina Romanova fue encontrada en Tijuana

La fiscalía mexiquense localizó en la ciudad de Tijuana, Baja California, a la adolescente de nacionalidad rusa, quien se encontraba albergada en instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM).

Kristina Romanova estaba en un inmueble de la colonia Patrimonial Benito Juárez y se le explicó que existía un boletín para su búsqueda y localización, por lo que sería trasladada al Estado de México.

Localizada | La #FiscalíaEdoméx localizó en #Tijuana a la adolescente de nacionalidad rusa Kristina V.R. quien se encuentra en buen estado de salud y está bajo el cuidado de esta Institución. pic.twitter.com/xQdWiHFuHM — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 3, 2024

A la menor se le realizaron las certificaciones correspondientes y se le brindó atención, cuidados y valoración de su estado psicofísico por un grupo de expertos en materia de psicología, medicina legal y trabajo social, quienes determinaron su óptimo estado de salud, informó la FGJEM.

La menor quedó bajo resguardo y cuidado del personal de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual proporcionó un espacio para la atención de la adolescente, quien manifestó su conformidad con la medida de protección.