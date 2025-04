¿Víctima de trata?: Hermana de María Camila, joven colombiana desaparecida en CDMX, le pide resistir

Han pasado casi dos meses desde que María Camila Díaz Grajales desapareció en la Ciudad de México. Su hermana, Cristina Grajales, viajó desde Colombia para iniciar su propia búsqueda. Ahora, en entrevista para Fuerza Informativa Azteca (FIA), relata el doloroso camino que ha recorrido en medio de la incertidumbre, la sospecha de trata de personas y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades.

“La búsqueda no ha parado": Cristina llegó a México a buscar a su hermana

Desde que perdió contacto con María Camila el 26 de febrero, Cristina tomó la decisión de ir a México para exigir justicia y respuestas.

“Yo llegué a la CDMX hace un mes buscando a María Camila, yendo a Fiscalías, contactando a mi embajada colombiana y poniendo el caso sobre la mesa de las autoridades para encontrar a mi hermana”, afirma con firmeza para el equipo de Hechos AM. Su determinación refleja la desesperación de una familia que no ha descansado ni un solo día.

Cristina recuerda que desde el principio tuvo dudas sobre la oferta laboral que motivó a su hermana a viajar.

“El 7 de diciembre me dice que le salió una oferta para trabajar en un restaurante en Ciudad de México. Yo sí le hago las advertencias pertinentes... Le dije: ese es un tema de trata de personas”.

La ficha de búsqueda de María Camila Díaz, la joven colombiana desaparecida en CDMX | FIA

Desde su llegada, María Camila mostró conductas que preocuparon a su familia. Según Cristina, evitaba mostrar dónde vivía o quiénes eran sus compañeras de departamento.

“Siempre hablaba en ángulos muy cerrados, nunca muestra el lugar donde vive, no nombra a las personas con las que vivía... Desde ahí empezamos con una sospecha”.

Un cambio inesperado: “Me debo quedar otro mes”

La situación se tornó más preocupante cuando María Camila le informó que extendería su estadía en México.

“Me dice ‘me debo quedar otro mes’. Le pregunto: ¿cómo así que debes? Y me responde ‘quiero quedarme otro mes’, interrumpiendo la universidad. Le dije: si para la primera semana de marzo no llegas, viajo por ti… pero desapareció el 26 de febrero”.

La angustia aumentó cuando, tras levantar la denuncia, encontraron una imagen de María Camila en un sitio de Internet que ofrece servicios sexuales bajo el seudónimo “Catalina Santa”.

“Las chicas con las que vivía, entiendo que también se dedicaban a lo mismo, y entonces esa es la línea que están manejando las autoridades”.

“Ella tiene una familia que la respalda”: un mensaje lleno de esperanza

Aunque los días pasan y las respuestas no llegan, Cristina mantiene la esperanza de encontrar a su hermana con vida; “Si me estuviera viendo, yo le diría que la estamos esperando, la estamos buscando y que no la vamos a dejar en México”, dijo en entrevista.

La familia de María Camila no ha dejado de movilizarse, difundir su ficha de búsqueda y exigir avances en la investigación. Para ellos, el caso no se cierra hasta que ella regrese a casa.