¡Una carrera de obstáculos en CDMX! El calvario que viven los turistas y capitalinos para entrar a Centro Histórico entre barreras y bloqueos

¡Todo un calvario! Caminar por las calles del Centro Histórico, en la Ciudad de México, se ha convertido en un verdadero desafío para miles de turistas y ciudadanos locales, pues el acceso a la Plaza es cada vez más complicado, pero ¿cómo lo viven?

Azteca Noticias realizó un recorrido para mostrar lo complicado que es ingresar a la zona.

“Que dale la vuelta por allá, que no te dejan pasar por aquí, que no te dejen pasar por acá, pues ni modo (...) Hay que caminar por donde le dicen a uno”, explicó Guadalupe Piña, durante una entrevista.

Entre vallas azules y cierres: La polémica “bienvenida” a los turistas en CDMX

Entre barreras, cierres peatonales y muchas instrucciones, es como la Ciudad de México (CDMX), el corazón del país, le da la bienvenida a miles de turistas extranjeros. Para algunos de ellos, la enormes vallas azules se han convertido en el escenario perfecto para sus fotografías

“Yo he escuchado a las personas que dicen que hay lados donde no podemos ir (...) Ahora estoy con mis amigos y estamos contentos”, compartió Puria, turista de Irán.

Una de las complicaciones más graves para los turistas y capitalinos, es la reducción de banquetas, pues gracias a las barreras, el espacio peatonal es cada vez más pequeño, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los peatones.

Sin embargo, lo que sí se les permite a los turistas en el Centro Histórico es ingresar al Festival del Fútbol, para que puedan tomar algunas fotografías.

Bloqueo de la CNTE en calles de CDMX afectan el paso para peatones

¡Y eso no es todo! En caso de que los turistas o residentes caminen por la avenida 20 de Noviembre, a la altura de Venustiano Carranza, se toparán con el bloqueo de las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el cual lleva varios días afectando el paso por la zona.

Entre barreras, bloqueos indefinidos y manifestaciones, las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en todo un desafío para las personas que transitan por la zona, afectando a los capitalinos y a los turistas que buscan disfrutar una gran experiencia en nuestro país.