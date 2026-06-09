La promesa de campaña que la CNTE volvió a poner sobre la mesa en plena ola de protestas

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan en la Ciudad de México y en al menos 29 entidades del país, donde miles de docentes han vuelto a poner sobre la mesa una promesa realizada durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum relacionada con las pensiones y las condiciones laborales del magisterio.

La inconformidad se ha centrado principalmente en la exigencia de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y modificar el actual sistema de pensiones, una demanda histórica del sector educativo que hoy vuelve a generar tensión entre el gobierno federal y los maestros.

La promesa de campaña que hoy reclaman los maestros

Durante un encuentro realizado el 14 de abril de 2024, cuando aún era candidata presidencial, Claudia Sheinbaum expresó su respaldo al magisterio nacional y se comprometió a impulsar cambios en el sistema de pensiones.

Entre los planteamientos mencionados entonces destacó la intención de revertir las reformas pensionarias de 1997 y 2007, argumentando que habían afectado las condiciones de retiro de millones de trabajadores afiliados al ISSSTE y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Ese discurso es precisamente el que hoy recuerdan los integrantes de la CNTE, quienes consideran que los compromisos asumidos durante la campaña no se han traducido en acciones concretas.

Gobierno reconoce dificultades para modificar el sistema de pensiones

Mientras las protestas continúan, autoridades federales han señalado que una transformación total del esquema pensionario implicaría una inversión multimillonaria para el Estado mexicano.

Martí Batres, director general del ISSSTE, sostuvo recientemente que la creación de un nuevo fondo solidario requeriría recursos equivalentes a una parte considerable del Producto Interno Bruto nacional, lo que representa uno de los principales obstáculos financieros para concretar una reforma de esa magnitud.

Las declaraciones han sido interpretadas por sectores del magisterio como una señal de que las demandas centrales difícilmente podrán cumplirse en el corto plazo.

Gobernación mantiene diálogo con los docentes

Por su parte, la Secretaría de Gobernación ha insistido en que existe disposición para mantener abiertas las mesas de negociación con los representantes de la CNTE.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que las autoridades continúan escuchando y analizando los planteamientos realizados por los maestros, sin descartar ninguna de las demandas presentadas durante las reuniones.