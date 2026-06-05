Reforma secuestrada por cuatro horas: crece el hartazgo por bloqueos de la CNTE en la CDMX

La falta de acuerdos entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a reflejarse en las calles de la Ciudad de México (CDMX).

Este viernes, maestros disidentes bloquearon durante varias horas distintos puntos de Paseo de la Reforma, generando afectaciones a miles de personas y profundizando las pérdidas económicas que comerciantes del Centro Histórico denuncian desde hace días a causa de las movilizaciones.

La Secretaría de Gobernación sigue cruzada de brazos y no ha logrado un acuerdo con la CNTE. Las protestas de la coordinadora ya han dejado pérdidas millonarias para comerciantes del primer cuadro de la Ciudad de México.

CNTE paraliza la CDMX hoy 5 de junio 2026

De nueva cuenta, la avenida Paseo de la Reforma estuvo paralizada de la Estela de Luz a la avenida Juárez. Integrantes de la CNTE la bloquearon en al menos 4 cruces: Insurgentes, el ángel de la Independencia, la glorieta del ahuehuete y Bucareli.

Permanecieron en estos puntos durante cuatro horas, instalados con sillas y sombrillas. En contraste, decenas de personas, afectadas por los bloqueos, caminaban de prisa para llegar a sus destinos.

“Sí, cansada, nada más me traen que la otra; ya llegamos y está bastante lejos”.

“Realmente es caminar y caminar, hasta la parada Olivos”

Afectaciones económicas por bloqueos de la CNTE

En el eje central Lázaro Cárdenas, dueños y empleados de tiendas de vestidos, principalmente de novias y quinceañeras, hicieron su propia manifestación contra el cierre de calles del Centro Histórico.

Denuncian pérdidas considerables en negocios ubicados en las calles República de Chile y Donceles; los cierres de la CNTE y las vallas metálicas para contenerlos, afectan el paso de empleados y proveedores, pero también ahuyentan a los clientes.

“Hemos sufrido afectaciones económicas. El cierre completo de calles por muros metálicos”

Por quinto día consecutivo, las víctimas colaterales de los bloqueos de la CNTE fueron comerciantes, oficinistas y hasta usuarios del Metrobús; los bloqueos obligaron a modificar el servicio en las líneas 1 y 7.

“Lo único que pedimos del gobierno, pero el trabajador no”. En tanto, la dirigencia de la CNTE informó que el próximo domingo instalarán una asamblea nacional.

