Con música, memes y lujos: El sofisticado método de lo cárteles para reclutar a miles de jóvenes en México

Desde el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, el crimen organizado ha incrementado su presencia en redes sociales, utilizándolas como medio principal para reclutar jóvenes de entre 15 a 29 años de edad, pero ¿cuál es el modus operandi?

Se estima que los grupos de crimen organizado reclutan alrededor de 20 mil jóvenes al año, con el objetivo de suplir a los integrantes muertos o encarcelados de los cárteles en México.

“México es un país de sicarios, las redes sociales colabora (...) Y los cárteles hacen todo lo que quieren”, explicó Sergio Aguayo, investigador de Colmex.

Ofertas falsas y lujos: Así es el modus operandi del crimen organizado para reclutamiento en México

El reclutamiento de jóvenes en México comienza cuando los integrantes de cárteles se acercan a ellos a través de redes sociales, ofreciéndoles ofertas laborales difíciles de rechazar. Además, romantizan la vida criminal.

Los criminales cuentan con un equipo especializado para generar mensajes, los cuales apelan a la razón, corazón y emoción. Inyectan sentido de pertenencia, buena paga y beneficios inimaginables como camionetas de lujos, entre otras cosas.

Sergio Aguayo, investigador de Colmex, explicó que los cárteles suelen reclutar a jóvenes debido a que son considerados como “mano de obra barata”, ya que aceptan los trabajos a un bajo costo.

“Es una estructura muy sofisticada, frente a la cual las autoridades han tenido una reacción tardía e insuficiente”, explicó el investigador de Colmex.

”Los quieren para sicarios”: Las edades clave del reclutamiento criminal en México

Por lo general, el condicionamiento comienza con los niños de entre los 8 a los 12 años, mientras que el reclutamiento se enfoca en los jóvenes de 15 a 29 años de edad, de clase social media baja, según el especialista.

Existen campañas de reclutamiento más sofisticadas, las cuales están dirigidas a grupos urbanos de clase media alta, quienes son requeridos por el crimen organizado para otro propósito. Jóvenes universitarios químicos también son reclutados.

“Los quieren para sicarios (...) Una tercera parte van a morir rápido, otra tercera parte los van a herir o encarcelar”, explicó Sergio Aguayo, investigador de Colmex, en una entrevista con Azteca Noticias.