Capturan a Freddy “N”, quien intentó engañar a funeraria para cremar a Montserrat Juárez

Freddy, uno de los dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vinculados al feminicidio de Montserrat Juárez, fue aprehendido en Nuevo León, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este viernes 20 de octubre.

Freddy "N" contaba con orden de captura y estaba acusado de retardo de la justicia, por lo que ahora es la cuarta persona detenida por el caso de Montserrat Juárez.

Según las investigaciones ministeriales, Freddy contactó a la funeraria donde pretendían cremar a la víctima a cambio de dinero y mostró con su celular un supuesto certificado de defunción que le habría proporcionado un médico.

"El policía preventivo contactó a la agencia funeraria que llevaría a cabo los servicios mortuorios de la joven Montserrat, a efecto de recibir una retribución económica y mintió en su parte informativo, al señalar que había notificado al ministerio público", advirtió el 3 de octubre en mensaje a medios, Ulises Lara, vocero de la FGJ de la CDMX.

A casi un mes del feminicidio de Montserrat Juárez, el elemento de la SSC, identificado como René, sigue prófugo y en la Policía capitalina desconocen su paradero. Por otro lado, la fiscalía capitalina dio a conocer que solicitó órdenes de aprehensión en su contra por el delito de retardo de la justicia, pero no ha sido cumplimentada.

¿Quiénes son los detenidos por el caso de Montserrat Juárez?

Hasta el momento, los detenidos y encarcelados por el caso de Montserrat Juárez son los siguientes, quienes se encuentran en medio de la investigación complementaria:

Carmen, suegra de Montserrat: Fue vinculada a proceso y acusada de feminicidio al auxiliar a los coautores. El juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, y tres meses para la investigación complementaria.

En las salas de oralidad de la colonia Doctores, un juez de control escuchó los alegatos y pruebas del defensor de oficio y el ministerio público. Según la Fiscalía, Carmen ayudó a su hijo Sean Alejandro y a su esposo César, los principales sospechosos del feminicidio. En los videos que grabaron los vecinos, se observa a Carmen llegar a la escena del crimen, después de que se llevaron el cuerpo de la joven.

Caso Montserrat Juárez: Sean y César son los principales sospechosos del feminicidio|FGJ

¿Qué hicieron los policías que cargaron el cuerpo de Montserrat Juárez?

Según la mecánica de hechos de la Fiscalía capitalina, los dos policías que aparecen en las grabaciones y quienes responden a los nombres de Freddy y René, son pieza clave para llevar el cuerpo de Montserrat a la funeraria donde la cremarían para desvanecer las evidencias. Sobre ellos dos, se libraron órdenes de aprehensión por retardo en la justicia y los acusan de recibir dinero por mentir en el feminicidio.

Dicen que el agente Freddy solo le muestra por su celular a la funeraria un certificado de defunción que le habría proporcionado un certificado médico; además, la FGJ inició una investigación interna contra dos mujeres ministerio público de Miguel Hidalgo, quienes presuntamente ignoraron la denuncia de la funeraria.

"Posiblemente sin realizar ninguna diligencia, ni informar a sus superiores, solamente le comentaron que más tarde se comunicarían con el denunciante para atender la situación, algo que nunca ocurrió", añadió el vocero en mensaje a medios.

Las funcionarias Karen y Gabriela fueron suspendidas mientras continúa la búsqueda de los policías.

