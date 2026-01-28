¿Dónde se aplican vacunas gratis contra el sarampión en CDMX? Lista completa por alcaldías

Lo que se dio por resuelto no lo estaba. El brote de sarampión en México ha encendido las alertas sanitarias. Por ello, aquí te dejamos la lista de sedes donde aplican vacunas gratis contra esta enfermedad altamente contagiosa en la Ciudad de México (CDMX).

Aumento de casos de sarampión en México

El sarampión se transmite por vía respiratoria : basta toser, estornudar o incluso hablar. Una sola persona enferma puede contagiar hasta 18 personas no vacunadas, lo que lo convierte en una bomba de virus.

Hasta el lunes 19 de enero, se reportó que las 32 entidades del país ya registraban casos, con un total de 7 mil 168 contagios y 24 fallecimientos.

Especialistas advierten que el repunte no solo responde a esquemas incompletos de vacunación, sino también a la falta de una política sólida que durante años fue abandonada y hoy comienza a cobrar factura.

🦠 Mantener a raya enfermedades prevenibles es una responsabilidad compartida. Contar con la protección contra el sarampión ayuda a disminuir brotes y a resguardar a quienes requieren mayor cuidado. 🛡️✨



📍 Asistir a los puntos de atención médica disponibles es una acción simple… pic.twitter.com/UNNhCFcvDf — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) January 26, 2026

¿Dónde vacunarse gratis contra el sarampión en CDMX?

¡Protégete! La vacuna contra el sarampión es gratuita. En la capital del país, las 16 alcaldías han habilitado módulos para que la población complete su esquema, incluso si no cuenta con cartillas de salud.



Centros de Salud de la CDMX

Clínicas del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar

Jornadas y campañas colonia por colonia

Álvaro Obregón

C.S.T-III Dr. Manuel Escontría: Frontera 15 s/n col. San Ángel C.P. 01000.

Centro de Salud T-III Dr. Lomas de la Era: Calle Nogal S/N, Colonia Lomas de la Era C.P. 01860, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

C.S.T-I Ave Real: Calle Zacua Esquina Albatros S/N, Colonia Ave Real, C.P. 01560, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

C.S.T-I Puente Colorado:Puente Nacional Tetlac 100, col. Puente Colorado cp. 01730

Azcapotzalco

C.S.T-III Dr. Galo Soberón y Parra: Calz. Camarones 485, Colonia Sindicato Mexicano de Electricistas cp. 02060

C.S.T-III Dr. Manuel Martínez Baez: Av. El Rosario 34, Colonia San Martín Xochinahuac. cp. 02210

C.S.T-I Santa Bárbara: Cerrada de Adolfo Ruiz Cortínez Esq. Hidalgo S/N, Colonia Santa Bárbara

Benito Juárez

T-III Portales: Av. San Simón No. 94, Col. San Simón Ticumac cp. 0366 Tel: 55-50381700 ext. 6220 y 6221

T-III Mixcoac: Rembrandt No.32, Col. Mixcoac cp. 03910 Tel: 55-50381700 ext. 6210 y 6211

Coyoacán

T-III Dr. Gustavo A. Rovirosa Pére: Calle San Gabriel No. 517 Lote 1 Mz 931 zona 1, Col. Pedregal de Santa Úrsula Coapa cp. 04600

T-II Nayaritas: Calle Huitzilopochtli esq. Nayaritas S/N, Col. Ajusco cp. 04300 Tel: 55-50381700 ext: 6370

Cuajimalpa

C.S.T-III Cuajimalpa: Cerrada Juárez S/N, Col. Cuajimalpa cp. 05000 Tel: 55-5038-1700 ext: 6610 y 6611

Cuauhtémoc

Centro Dermatológico Ladislao de la Pascua: Dr. Vértiz No. 464, col. Buenos Aires cp. 06780

Gustavo A. Madero

C.S.T-III Dr. Manuel Cárdenas de la Vega: Calle 5 de Febrero entre José María Bocanegra y Abasolo No.12, col. Martín Carrera cp. 07070

Iztapalapa

C.S.T-III Dr. Rafael Carrillo: Guadalupe Victoria No. 32, Barrio San Lucas cp. 09000. Tel. 55-50381700 ext. 6911

Magdalena Contreras

T-I Héroes de Padierna: Oaxaca 20, esq. Veracruz, col. Héroes de Padierna cp. 10700. Tel. 55-51356994

Miguel Hidalgo

C.S.T-III México-España:nLago Iseo S/N Col. Anáhuac, Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México, CDMX.

Milpa Alta

C.S.T-III San Pablo Ozotepec: Calle Matamoros Rojo Gómez S/N, Pueblo San Pablo Oztotepec Milpa Alta Ciudad de México 12400

Tláhuac

T-III Miguel Hidalgo: Fidelio S/N esq. Deodato, col. Miguel Hidalgo cp. 13200. Tel. 55-50381700 ext. 7551

Tlalpan

T-II San Andrés Totoltepec: Av. Camino Real al Ajusco S/N esq. 3ra Cda de Tlaquexpa, col. Pueblo San Andrés Totoltepec Cp. 14400.

Venustiano Carranza

T-III Beatriz Velasco de Alemán: Av. Ing. Eduardo Molina S/n, esq. Peluqueros, col. Michoacana cp. 15300. Tel. 55- 50381700 ext. 7720

Xochimilco

T-II Santa Cruz Acalpixca: Ahualapa S/N entre calle San Vicente y Pino, col. Pueblo Santa Cruz Acalpixca cp. 16500

T-I San Andrés Ahuayucan: Av. Benito Juárez No.3 entre San Pablo y Morelos (planta alta del edificio), col. San Andrés Ahuayucan cp. 16810

Síntomas del sarampión: cómo identificarlo a tiempo

¡Ojo! Los síntomas aparecen entre 7 y 14 días después del contagio y pueden incluir:



Fiebre alta (más de 38.5 °C)

Tos seca persistente

Escurrimiento nasal

Ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz

Manchas blancas en la boca (manchas de Koplik)

Salpullido que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo

Este virus puede provocar consecuencias serias, como neumonía, infecciones de oído que incluso pueden causar sordera, convulsiones, encefalitis, así como diarrea grave y deshidratación.