¡Justicia para ARMY! Castigan reventa de boletos para BTS en México 2026 y anuncian nuevas reglas para eventos

¡Hermano, cayó la Ley! Tras una ola de denuncias masivas de ARMY para exigir un alto a la reventa de boletos para BTS en México 2026 , sus voces fueron escuchadas, pues finalmente tomarán medidas para detener el abuso de los revendedores .

Medias que se tomarán contra los revendedores de boletos para BTS en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que se sancionarán a las plataformas de reventa de boletos para los tres conciertos de BTS en México, que se llevarán a cabo el 7, 9 y 10 de mayo 2026.

"Se sancionará a plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo por incurrir en prácticas abusivas y desleales", explicaron en un comunicado.

Los boletos para ver a la agrupación surcoreana alcanzaban los 14 mil, 30 mil y hasta cien mil pesos en estas plataformas en reventa, una practica que fue tachada como abuso por parte de las fanáticas.

Además de la reventa de boletos, las fanáticas denunciaron anomalías en la página de la boletera al momento de comprar las entradas, por lo que la dependencia afirmó que se iniciará un proceso en contra de la plataforma debido a la falta de claridad de la información.

#MañaneraDelPueblo En relación con los conciertos del grupo coreano BTS, antes de la venta de boletos se identificaron inconformidades de personas interesadas en adquirir entradas, a través de redes sociales y comunicaciones recibidas por la institución. Ante ello, se exhortó a… pic.twitter.com/CbnMkXyeNq — Profeco (@Profeco) January 26, 2026

Nuevas reglas para la venta de boletos de conciertos en México

El caos de la venta de boletos para BTS en México 2026, abrió una puerta para millones de fanáticos, pues la Profeco anunció que habrá nuevas reglas que las boleteras deberán cumplir antes de la compra de entradas, pero ¿cuáles son los lineamientos?



Descripción clara del lugar en el que se llevará a cabo el evento.

Claridad en la fecha y horario del concierto u otro evento masivo.

Publicación del mapa del recinto , al menos 24 horas antes de la primera venta.

, al menos 24 horas antes de la primera venta. Publicación del precio de los boletos, al menos 24 horas antes de la venta.

En el precio de los boletos tendrá que especificarse el costo total por entrada , incluyendo todos los cargos extra. Además se habilitará un canal exclusivo.

¿Cómo denunciar abusos en conciertos en México?

¡Atención, mexicanos! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó un canal de contacto para que las y los fanáticos puedan levantar denuncias relacionadas con eventos masivos o conciertos en México.

Para realizar el reporte, lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos:



Enviar un correo con la problemática de la situación al siguiente correo: conciertos@profeco.gob.mx.