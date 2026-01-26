¿Habrá una nueva fecha de BTS en México 2026? Esto se sabe tras el ‘sold out’ en conciertos de CDMX; qué pasará con la reventa

¡Atención, ARMY! Tras el inminente 'sold out' de los tres conciertos de BTS en México 2026 , miles de fanáticas aún mantienen la esperanza del anuncio de una nueva fecha para la CDMX, pero ¿hay probabilidad de un cuarto concierto?

Se estima que más de un millón de personas intentaron comprar boletos para BTS ; sin embargo, sólo existían alrededor de 150 mil entradas para los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo 2026.

¿Habrá una cuarta fecha para BTS en México 2026?

En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que, debido a la gran demanda del evento, el solicitó al Primer Ministro de Corea del Sur, establecer nueva fechas para BTS en México 2026 .

La presidenta aseguró que hasta el momento no ha recibido una respuesta formal por parte del país asiático. Además, espera que se le permita poner pantallas para que las y los fanáticos de la agrupación puedan disfrutar del concierto.

Por su parte, OCESA y HYBE, agencia de la agrupación surcoreana, han confirmado o dado pistas de una cuarta fecha de BTS en México.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein informó que solicitó al Primer Ministro de #Corea, que se pudieran establecer más fechas para la presentación del grupo musical @BTS_twthttps://t.co/GYjq7iggmM pic.twitter.com/uYXhJ1dJXp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026

¿Qué pasará con la reventa de boletos de BTS en México 2026?

El tema de la reventa de boletos para los tres conciertos de BTS en México ha inundado las redes sociales, donde mies de fanáticas pidieron a Profeco tomar medidas para combatir este delito.

Actualmente, los boletos de BTS se están revendiendo entre los 14 mil, 30 mil, 60 mil y más de cien mil pesos, una cantidad injusta y abusiva para las fans de la banda surcoreana, pero ¿se tomará acción al respecto?

El titular de la Profeco, Iván Escalante, aseguró que se sancionarán a las plataformas de reventa por abuso a los consumidores, además se habilitará un canal exclusivo para quejas de eventos o conciertos en la capital del país.