Avanza investigación por plagio de bebé Juan Carlos: Cateos en domicilios de Nuevo León

¡Cateos en Nuevo León” Aproximadamente a unos 3 kilómetros donde fue raptado el bebé Juan Carlos , en la colonia Palmiras del municipio de Escobedo, se llevaron a cabo las dos órdenes de cateo de los dos domicilios pertenecientes a las tres personas involucradas.

Los domicilios ubicados en la calle 15 con los números “507b” y “414a”, en el sector Olivo, formaron parte de las indagatorias por el plagio de bebé Juan Carlos en Nuevo León. En uno de los domicilios vivía Carla “N” de 38 años y en otro Yetzari “N” de 19, junto al tercer detenido, que fue identificado como Adolfo “N”, de 18 años, y quien se presume tendría una relación sentimental con una de las detenidas, según informó la Agencia Estatal de Investigaciones.

Tanto servicios periciales como efectivos de la ministerial estuvieron recabando evidencias, las cuales revelaron detalles muy importantes; trascendió que en uno de los domicilios se había encontrado una boleta de un embarazo fallido, al igual que la ropa con la que fueron identificadas en el primer vídeo difundido por la autoridad.

Pedro Arce Jardón, Fiscal General de Nuevo León, señaló que: “En uno de los domicilios, si no mal recuerdo, en el de Carla, fue encontrada al menos la vestimenta de ambas, dos con las que se les identifica en el segundo video que dimos en conocimiento es un video donde se ubican un establecimiento comercial... En uno de los domicilios si encontramos una boleta de alguno de los nosocomios de la entidad, en donde al parecer una de ellas tuvo por ahí un tratamiento derivado de un fallido embarazo”.

Únicamente estuvo permitido el acceso a los vecinos que habitaban en las casas colindantes, mientras que otros, expresaban su sentir ante esta situación en su sector. “Estamos sin palabras, que puedo decir, yo también soy madre y pues no queremos una gente aquí así en nuestro sector por nuestros hijos... pues inseguros porque nunca habíamos visto una situación así y pues hay niños también y pues ya no pueden jugar, pues normal como siempre están acostumbrados pues no, nunca había pasado una situación así", contó Karla, una vecina de la zona a cámaras y micrófonos de TV Azteca.

Se espera que las investigaciones continúen para aclarar el motivo del plagio del pequeño Juan Carlos; hasta el momento, dos mujeres y un hombre se encuentran detenidos por obstruir a la autoridad sin que hasta el momento se les gire orden de aprehensión por el plagio.

ALERTA AMBER: Juan Carlos Sena Alemán desapareció en Nuevo León

Hace cinco días, una Alerta Amber se activó en Nuevo León luego de que se reportó la desaparición de Juan Carlos Sena Alemán, un bebé de 3 meses en el municipio de Escobedo.

Las autoridades de la entidad activaron el protocolo por la desaparición de Juan Carlos, cuya madre denunció que con engaños le robaron a su bebé de tres meses; desde un inicio, esta afligida madre describió a un par de mujeres y como referencia ambas usan braquets.