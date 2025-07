El piloto del avión de Air India que se desplomó el 12 de junio de 2025 sobre un edificio habitacional de estudiantes de medicina cortó el suministro de combustible de forma deliberada, de acuerdo con el registro de la caja negra publicado por medios estadounidenses.

Los registros de la grabadora de voz del Boeing 787-8 Dreamliner muestran que el primer oficial Clive Kunder le preguntó al capitán Sumeet Sabharwal por qué movió los interruptores a la posición de “corte”, después de que el avión salió de la pista, de acuerdo con un reporte del diario Wall Street Journal.

¿Qué pasó en el avión de Air India?

Hace unos días, el informe preliminar de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) mostró que los dos motores del avión que operaba el vuelo AI-171 se apagaron.

Antes de que el avión se estrellara en la zona residencial de Ahmedabad, los interruptores que controlan el flujo de combustible de ambos motores cambiaron de posición de “encendido” a “corte”, con un segundo de diferencia, lo que causó que los motores dejaran de funcionar.

Los registros de la grabadora de voz en cabina muestran que uno de los pilotos pregunta “¿Por qué lo cortaste?”, mientras que el otro respondió “No lo hice”.

Además, el reporte oficial indica que los dos interruptores del combustible fueron movidos de nuevo a la posición de encendido. Aunque el motor 1 mostró signos de recuperación, el motor 2 ya no lo logró.

Un video captado por las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ahmedabad muestra el momento en el cual la turbina de aire de impacto, que sirve para generar electricidad, se despliega inmediatamente después del despegue. Esta turbina sólo es empleada en casos de emergencia, cuando los sistemas principales y auxiliares de energía de un avión no funcionan.

¿Qué tan fácil es mover los interruptores de combustible en un avión?

Marco Chan, expiloto y profesor de la Nueva Universidad de Buckinghamshire explicó que mover los interruptores de combustible no es tan fácil y que ocurra de forma accidental es poco o nada probable.

Se pueden apagar sin querer los motores en un Boeing?

No, debido a que tienes que jalar un poco el switch para cambiarlo de posición, aquí un ejemplo pic.twitter.com/9tGDJLMWvv — Datos Aeronáuticos ◽ (@CapLaloVargas) July 16, 2025

“Lo que se hace con el interruptor (el de corte de combustible del motor) no es tan sencillo como con los interruptores de luz de casa. Hay que hacerlo físicamente, no jalar el pasador, pero si se tira de la palanca, se puede mover a otra posición. Así que hay que hacerlo a propósito, no se golpea accidentalmente en la posición incorrecta. Esto ocurre muy raramente, o casi nunca”, mencionó a la agencia de noticias Reuters.