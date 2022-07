CCE prevé solución de diferendo energético en TMEC en menos de 75 días

El sector empresarial mexicano confía en que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá logren acuerdos y no se llegue al panel de controversias por el tema energético en el TMEC, pues, el costo sería de grandes pérdidas para la exportación de productos nacionales. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Francisco Cervantes, dijo que la iniciativa privada está lista para apoyar la revisión y negoción que emprendan autoridades mexicanas ante su contraparte de Estados Unidos y Canadá, pero aclaro que la negociación de las consultas es un tema directo entre gobiernos.

Reconoció que hay capacidad de funcionarios mexicanos para que el diferendo energético en TMEC se resuelva en la etapa de consultas.

“Tenemos 75 días y yo espero que antes, en la parte de consultas lo resolvamos- ¿O sea que no llegarían a ese panel? - No, al panel, no, no, espero- ¿Lo veo con miedo si le dicen panel? - Sí, sí, porque el costo, estamos hablando de más de 30 mil millones … Estamos ocupados más que preocupados en revisar bien los 4 puntos principales sobre todo con Estados Unidos y estamos también analizando lo de Canadá” sostuvo el líder empresarial.

Y agregó “Yo tengo confianza en que vamos a salir bien. El presidente hoy en la mañana fue muy claro que lo vamos a arreglar de una u otra manera, entonces, tenemos que cuidar mucho el TMEC, en lo que podamos, y el encabezado de esto yo creo que es el instrumento muy importante junto con las inversiones para que podamos salir bien librados de esto”.

Entrevistado luego de una reunión con el embajador de Qatar en México y diputados, Francisco Cervantes,presidente del CCE, reconoció como una buena señala que la Comisión Reguladora de Energía, CRE, haya liberado algunos permisos, no obstante, hay puntos que se tienen que revisar a fondo porque México no puede ceder la trasmisión y distribución de eléctrica que establece la Constitución.