AMLO rechaza ruptura con EU por T-MEC, enviará carta a Biden

Ante los requerimientos de Estados Unidos (EU) para que se inicien consultas sobre una presunta violación de México a los términos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que haya una ruptura con EU, aunque consideró que Joe Biden no sabe que su gobierno siempre ha defendido sus directrices en ese sector.

“Estoy seguro que ni lo sabe el Presidente Biden, estoy con ganas de enviarle una carta para decirle ‘oiga, qué está sucediendo, a lo mejor usted no está informado (…) No ha haber ruptura no le conviene a Estados Unidos no es el tiempo de antes”

En la mañanera de hoy 28 de julio de 2022, AMLO aseguró que enviará carta a su homólogo estadounidense Joe Biden, para explicarle la controversia que se ha dado con EU y Canadá en el marco del tratado comercial, en el tema del sector energético: “porque siempre me ha dicho y le creo que nuestra relación se va a dar con igualdad y respeta nuestra soberanía”.

En Palacio Nacional, el mandatario advirtió que su gobierno no cederá en la defensa del petróleo y de la industria eléctrica en las consultas a la política energética nacional solicitadas por los gobiernos de EU y Canadá.

“Aún tratandose del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos impleca ceder soberanía, no lo aceptamos, no vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además no tienen razón, aún cuando tengan muchos lambiscones vende patria que les aplauden en nuestro país, no tienen razón”, reiteró.

En la mañanera, AMLO Leyó el capítulo 8 del T-MEC que se firmó y aprobó el Congreso en EEUU, Canadá y el Senado Mexicano en donde se reconoce el derecho de México de sus hidrocarburos.

“¿No es un hidrocarburo el gas, el petróleo?”, cuestionó.