CCH Naucalpan lanza mensaje tras desaparición de Kimberly Hilary

El 2 de octubre de 2025 la vieron por última vez luego de ir a sacar unas copias para una tarea escolar. Kimberly Hilary Moya González , de 16 años, es alumna del CCH Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) y sigue desaparecida.

Solicitamos su apoyo con la difusión del boletín o cualquier información sobre el paradero de Kimberly Hilary Moya González, a los teléfonos señalados 👇 pic.twitter.com/tp6eK7tJrT — CCH Naucalpan Oficial (@pulsocchn) October 5, 2025

El caso se mantiene bajo investigación y aunque dos hombres fueron detenidos como presuntos implicados , del paradero de la alumna nada se sabe. A más de cuatro meses de que se le vio caminando por calles de la colonia San Rafael Chamapa, en el municipio de Naucalpan de Juárez, el CCH Naucalpan se manifestó al respecto.

Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan, no ha sido localizada.|Especial y FGJEM

CCH Naucalpan pide no parar búsqueda de Kimberly Hilary

Este 5 de febrero de 2026 el CCH Naucalpan hizo un llamado a las autoridades y pidió no detener la búsqueda al insistir en las averiguaciones que den con el paradero de loa menor de 16 años, a quien su familia llama de cariño Kim.

La petición fue hecha a fiscalías y autoridades del orden municipal, estatal y federal para que la pequeña sea encontrada lo antes posible y pueda volver a casa nuevamente.

“A más de cuatro meses de la emisión del boletín de búsqueda de Kimberly Hilary Moya González, el plantel Naucalpan solicita a las fiscalías y autoridades del orden municipal, estatal y federal, insistir en las averiguaciones y operaciones que permitan la pronta localización de nuestra alumna”, publicó en un comunicado.

En su petición, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, ubicado en el municipio mexiquense, también exhortó a la comunidad universitaria a continuar la difusión del boletín de búsqueda.

¿Dónde está Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan? Cámaras la grabaron

Kimberly Hilary Moya González fue vista por última vez cerca de las 16:06 horas saliendo de un establecimiento que funciona como cibercafé, de acuerdo con una cámara de seguridad del propio local.

Se le vio sola y una vez afuera dio vuelta a la izquierda sin que se apreciara algo sospechoso en la escena. Mientras que en otra grabación de una cámara externa al parecer entró al local a las 16:04 horas, por lo que su estadía fue muy breve.

Un tercer video deja ver otra escena del recorrido que hizo la alumna del CCH Naucalpan. En la grabación solo se muestra a la menor de 16 años de edad caminando sola por una banqueta muy cerca de una vialidad y después desapareció.

Kimberly fue a sacar copias en Naucalpan y ya no regresó; han pasado 6 días sin tener rastro

Mide 1.43 metros, es de complexión delgada, tiene cara ovalada, cabello negro a media espalda, nariz lineal base mediana, orejas chicas, mentón oval, labios delgados, tez blanca, frente chica, cejas semipobladas, ojos negros medianos, boca chica, pómulos poco prominentes.

Vestía un pantalón de mezclilla azul, sudadera gris, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y traía una mochila rosa.