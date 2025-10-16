Juez rechaza que Lex Ashton tuviera un “cuadro psicótico"; lo procesa por homicidio en CCH Sur

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México ha vinculado a proceso a Lex Ashton por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, por el ataque perpetrado el pasado 22 de septiembre en el CCH Sur, que le costó la vida a un estudiante de 16 años e hirió a un trabajador del plantel.

Durante una audiencia clave celebrada este jueves 16 de octubre, la defensa del joven de 19 años intentó argumentar que actuó bajo un “cuadro psicótico”, pero el juzgador desestimó las pruebas presentadas y determinó que el imputado deberá enfrentar el proceso en prisión.

El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Lex Ashton permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

¿Psicosis o premeditación? Así va el caso de Lex Ashton, agresor de CCH Sur

Durante la audiencia, la defensa de Lex Ashton presentó los testimonios de peritos en neurología, psiquiatría y psicología, quienes intentaron demostrar que el día de los hechos, el joven actuó bajo los efectos de un cuadro psicótico que le habría impedido comprender la ilicitud de sus actos.

Sin embargo, el juez de control desestimó estos argumentos y consideró que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ CDMX) eran suficientes para presumir su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

¿Qué hizo Lex Ashton? Un crimen anunciado en CCH Sur

El perfil de Lex Ashton, descrito por sus compañeros como un joven “extremadamente introvertido” y “aislado”, ya había levantado alertas que fueron ignoradas. Se sabía que portaba armas blancas dentro del plantel y que su comportamiento era errático, pero ninguna autoridad escolar o familiar intervino de manera efectiva para prevenir el ataque.

Tras agredir a sus víctimas, Ashton intentó suicidarse lanzándose de un edificio del plantel, lo que le provocó fracturas en ambas piernas. Ha permanecido hospitalizado bajo custodia policial hasta su reciente presentación ante el juez. Ahora, con la decisión del juez, enfrentará un proceso penal en prisión, mientras la Fiscalía fortalece la investigación en su contra.