Lluvias en CDMX este 13 de agosto: activan alerta naranja y amarilla en estas alcaldías

La tarde y noche de este miércoles 13 de agosto de 2025 estarán marcadas por condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México (CDMX), según reportes de las autoridades locales. El Sistema de Alerta Temprana activó dos niveles de advertencia debido al pronóstico de lluvias intensas y posible caída de granizo en distintas alcaldías.

Las autoridades recomiendan a la población evitar transitar por áreas con encharcamientos o corrientes de agua, así como protegerse de objetos que puedan caer debido a ráfagas de viento. El tránsito vehicular podría verse afectado por la acumulación de agua en vialidades primarias y secundarias, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con anticipación.

En caso de detectar inundaciones repentinas, se debe buscar refugio seguro, evitar cruzar corrientes y mantenerse alejado de cables eléctricos caídos.

¿Qué hacer en caso de una inundación en la CDMX?

Ante el riesgo de inundaciones derivadas de las lluvias en CDMX este 13 de agosto, es importante tomar precauciones específicas:

Mantenerse informado a través de canales oficiales como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Desconectar la energía eléctrica si el agua comienza a entrar al hogar.

Guardar documentos importantes en bolsas plásticas selladas.

No intentar atravesar calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

En caso de evacuación, llevar solo lo esencial y seguir las indicaciones de las autoridades.