Lluvias en CDMX este 13 de agosto: activan alerta naranja y amarilla en estas alcaldías

La tarde y noche de este miércoles 13 de agosto de 2025 estarán marcadas por condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México (CDMX), según reportes de las autoridades locales. El Sistema de Alerta Temprana activó dos niveles de advertencia debido al pronóstico de lluvias intensas y posible caída de granizo en distintas alcaldías.
Las autoridades recomiendan a la población evitar transitar por áreas con encharcamientos o corrientes de agua, así como protegerse de objetos que puedan caer debido a ráfagas de viento. El tránsito vehicular podría verse afectado por la acumulación de agua en vialidades primarias y secundarias, por lo que se aconseja planificar los desplazamientos con anticipación.
En caso de detectar inundaciones repentinas, se debe buscar refugio seguro, evitar cruzar corrientes y mantenerse alejado de cables eléctricos caídos.
¿Qué hacer en caso de una inundación en la CDMX?
Ante el riesgo de inundaciones derivadas de las lluvias en CDMX este 13 de agosto, es importante tomar precauciones específicas:
- Mantenerse informado a través de canales oficiales como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
- Desconectar la energía eléctrica si el agua comienza a entrar al hogar.
- Guardar documentos importantes en bolsas plásticas selladas.
- No intentar atravesar calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.
En caso de evacuación, llevar solo lo esencial y seguir las indicaciones de las autoridades.
EN VIVO
Inundación en Jaime Nunó
Se reporta inundación en Jaime Nunó y Lázaro Cárdenas en la alcaldía Gustavo A. Madero. Evita la zona tomando Tenayuca Chalmita.
16:51 #PrecauciónVial | Se registra inundación en Jaime Nunó y Lázaro Cárdenas, col. Cuautepec, alcaldía GAM. #AlternativaVial Carr. Tenayuca Chalmita @SEGIAGUA#Tlaloque2025 pic.twitter.com/4AekVw2dXc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2025
Inundaciones en la carretera México-Pachuca
La autopista México-Pachuca se está inundando debido a las fuertes lluvias de la zona. A pesar de esto, no se ha suspendido el servicio de transporte público
Lluvias intensas provocan cause en Francisco Villa y Guadalupe Victoria
La acumulación de agua en Francisco Villa y Guadalupe Victoria ha provocado que se genere un cause en las calles.
16:44 #PrecauciónVial | Conduce con precaución, por bajada de agua en Francisco Villa y Guadalupe Victoria, col. Cuautepec, alcaldía GAM. #AlternativaVial Roberto E. Peraza. @SEGIAGUA #Tlaloque2025 pic.twitter.com/JGYbG9J5Dc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 13, 2025
Alerta naranja por lluvias
Toma en cuenta que se elevó a Alerta Naranja en alcaldías como Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo por el aumento en la intensidad de las lluvias y mayor probabilidad de granizo.
Se activa Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 13/08/2025 en las demarcaciones de @AzcapotzalcoMx, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM y @AlcaldiaMHmx.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/u9xDxEGcZM— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2025
Alerta amarilla en 8 alcaldías
Por un lado, se declaró Alerta Amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y viento.
Se actualiza Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del miércoles 13/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.… pic.twitter.com/T9rjUzOqjO— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 13, 2025