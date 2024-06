Violencia y drama: Matan a hombre en Tepito y presunto ladrón finge problemas mentales para escapar en Buenavista

La madrugada de este sábado estuvo marcada por dos eventos que conmocionaron a la CDMX. En el barrio de Tepito, un hombre fue ejecutado a balazos en un presunto ajuste de cuentas, mientras que en el CETRAM Buenavista, un sujeto protagonizó un insólito escape al subir a una estructura de 5 metros de altura para evitar ser detenido por la policía.

Ejecución en Tepito

Alrededor de las 2:00 am, en las calles de Jardineros y Ebanistería, en la alcaldía Venustiano Carranza, un hombre fue víctima de un ataque a balazos por parte de dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo. Según las primeras versiones, los agresores interceptaron a su víctima y le dispararon en al menos cuatro ocasiones.

Tras el crimen, los responsables huyeron del lugar sin dejar rastro. La policía montó un operativo en la zona, pero no logró ubicarlos. El área fue acordonada para permitir las labores de los peritos y evitar que curiosos se acercaran al lugar del crimen. El personal de servicios periciales y los oficiales de policía indicaron que el móvil del crimen podría ser un ajuste de cuentas.

Escape insólito en Buenavista

Horas más tarde, alrededor de las 4:00 am, un sujeto causó alarma en el CETRAM Buenavista al subir a una puerta de 5 metros de altura para evitar ser detenido por la policía. El hombre había sido descubierto ingresando de manera ilegal a las instalaciones del ISSSTE, lo que alertó a los elementos de la Policía Auxiliar.

Al verse acorralado, el sujeto subió a la barda perimetral del CETRAM como medio de escape. Sin embargo, su plan no tuvo éxito, ya que los oficiales lo observaron y lo rodearon. Al no tener forma de huir, el hombre subió a la parte alta de la puerta principal de la terminal, amenazando con tirarse al vacío si no se retiraba la policía.

Durante casi dos horas, el sujeto intentó por todos los medios evitar ser detenido. Argumentó tener problemas mentales, estar bajo la influencia de sustancias tóxicas e incluso llegó a amenazar con arrojarse desde la altura si no se retiraba la policía. Finalmente, gracias a la intervención de los bomberos, quienes lograron convencerlo de bajar, el sujeto descendió de la estructura.

Una vez en tierra firme, el hombre fingió convulsiones en un intento por evitar su detención. Sin embargo, los oficiales indicaron que solo lo llevarían ante las autoridades para que recibiera la ayuda psicológica necesaria y se deslindaran responsabilidades.