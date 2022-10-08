CDMX ofrece curso gratuito para terminar primaria y secundaria

El Instituto de la Juventud (INJUVE) invita a personas de 15 a 29 años de la Ciudad de México (CDMX) a concluir sus estudios de primaria y secundaria, por medio de un curso gratuito de seis meses y un examen único aplicado y avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Tanto los cursos como el proceso de certificación para obtener los grados de estudios mencionados, se realizarán de manera presencial en un horario matutino de 10:00 a 14:00 horas, y vespertino de 15:00 a 19:00 horas.

¿Cuándo son las inscripciones para terminar primaria y secundaria?

Las inscripciones al curso gratuito para terminar la primaria y secundaria en CDMX, se realizarán el próximo lunes 10 de octubre de 2022, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Instituto de la Juventud.

El INJUVE se ubica en Calzada México-Tacuba #235, colonia Un Hogar para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo. Asiste con anticipación ya que el curso se les brindará a las primeras 300 personas.

Requisitos y documentos para el registro del curso gratuito

La dependencia enlistó los requisitos que deberán cumplir los interesados en terminar la primaria o secundaria:

• Tener de 15 a 29 años.

• Vivir en la Ciudad de México.

Además, deberán presentar dos copias de los siguientes documentos:

• Acta de nacimiento

• CURP

• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

• INE (para menores de edad, la identificación de un tutor autorizando al menor a participar)

• Último documento de trayectoria escolar (boletas y certificado)

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CDMX ofrece curso gratuito para culminar la preparatoria

De igual manera, el INJUVE invita a personas de 18 a 29 años a concluir su preparatoria. Por medio de un curso gratuito de seis meses y procesos de Certificación por Evaluaciones Parciales (EXACER), en un horario matutino de 10:00 a 14:00 horas o vespertino de 15:00 a 19:00 horas.

¿Cuándo son las inscripciones al curso gratuito para terminar la prepa?

Las inscripciones para este curso se realizarán el jueves 13 de octubre en las instalaciones del Institutol, ubicadas en colonia Un Hogar para Nosotros, hasta agotar los 300 lugares disponibles y para residentes de la CDMX.

Requisitos y documentos para el registro al curso gratuito

Los requisitos son los mismos que piden las autoridades para terminar la primaria o secundaria: tener de 18 a 29 años, y vivir en la capital del país. También deberán entregar esta documentación.

Copia de los siguientes documentos :

• Acta de nacimiento

• CURP

• Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

• INE (en caso de no contar con ella, entregar comprobante de trámite)

• Último documento de trayectoria escolar (boletas y certificado)

