Un auto se estrelló contra un Metrobús de la CDMX tras meterse en sentido contrario

Durante la noche del miércoles 11 de octubre, un aparatoso choque se registró sobre la avenida Chapultepec, concretamente a la altura de la avenida Cuauhtémoc y la calle Doctor Rafael Lucio, dentro de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. En esta zona de la Ciudad de México, un auto particular se impactó con una unidad del Metrobús tras invadir el carril en sentido contrario.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo privado circulaba en sentido contrario sobre el carril confinado y no detuvo su marcha hasta impactarse contra el automotor de transporte público. Esto ocurrió alrededor de las 11 de la noche y ambas unidades quedaron con la parte frontal severamente dañada.

Afortunadamente para todos los implicados, no se reportaron lesionados graves. El conductor del automóvil fue quien requirió ser valorado en el lugar por paramédicos que llegaron al sitio para atender la incidencia; sin embargo, nadie requirió traslado a un hospital.

Choque entre un auto y Metrobús de la CDMX provoca movilización

Ante este incidente, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina también llegaron al lugar del siniestro para dar parte de lo sucedido, pues trasladarán el caso a la autoridad competente para que deslinden responsabilidades y cuantifiquen los daños.

#MientrasDormía | ¡#Choque en avenida #Chapultepec!



Auto particular se metió en sentido contrario en el carril exclusivo del @MetrobusCDMX y se estrelló contra una unidad.



Además, matan a hombre a tiros en un estacionamiento.@ricardotorresr con el reporte en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/K0ReeM0Rlu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

Acribillan a un hombre en Tlalnepantla, Estado de México

Por otro lado, pero también en la madrugada, un hombre de entre 50 y 60 años fue asesinado a tiros en la Unidad Habitacional “El Rosario”. Al individuo le dispararon al menos cuatro veces cuando se encontraba en el estacionamiento, frente al edificio José Ramírez Bueno.

La escena del crimen se ubica en los límites del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y la alcaldía Azcapotzalco de la capital mexicana.

Fueron los servicios periciales de Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense quienes se hicieron de cargo de procesar la escena para recolectar indicios y realizar el levantamiento del cuerpo; así mismo, se harán cargo de las investigaciones con el objetivo de determinar qué sucedió y el motivo del ataque.

De acuerdo con las primeras versiones, fue un ataque directo en contra de la persona. Policías preventivos arribaron a la zona del siniestro y acordonaron para establecer un perímetro de seguridad. Hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas relacionas con los hechos.

