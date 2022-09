Qué es la Cédula de Solicitud de Incorporación de las Becas Benito Juárez

El gobierno federal dio a conocer una herramienta que permitirá a los interesados saber si pueden solicitar las Becas Benito Juárez. Conoce qué es la Cédula de Solicitud de Incorporación y cómo acceder a ella en línea.

De acuerdo con el portal de las Becas Benito Juárez, la Cédula de Solicitud es una herramienta digital que le permite conocer a la persona en tiempo real si es candidata para participar en el proceso de selección de los programas de becas de educación básica, media superior y superior.

¿Ya conocen los apoyos de las Becas Benito Juárez (@BecasBenito)? pic.twitter.com/8F4oO5OR0X — Leo Otegui (@OteguiLeo) September 3, 2022

La Cédula de Solicitud de Incorporación no significa que la persona interesada reciba una beca, ya que esto depende de que cumpla con los requisitos que solicita cada beca y los espacios disponibles en el padrón de beneficiarios.

El gobierno federal aclaró que este trámite es gratuito y no se realiza en ninguna oficina ni a través de intermediarios.

Requisitos para la Cédula de Incorporación de Incorporación

Dispositivo con conexión a internet

Datos escolares

CURP y/o la de tus hijas, hijos o menores de edad a tu cuidado si solicitas la beca de Educación Básica

Comprobante de domicilio

Número de teléfono

Correo electrónico, este será fundamental para el llenado de la Cédula de Solicitud de Incorporación en Línea.

Se recomienda llenar los campos con mayúsculas y sin acentos, además de revisar bien la información antes de enviarla.

Al finalizar, se descargará un acuse y un folio que se deberá anotar.





En este enlace podrás conocer más de los pasos que debes de seguir una vez que la llenaste.

¿Cómo tramitar la Cédula de Solicitud de Incorporación?

De acuerdo con la página del gobierno federal, para conocer la Cédula de Solicitud de las Becas Benito Juárez se necesita colocar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) y entrar en esta liga, que es del buscador de las Becas Benito Juárez para identificar las escuelas.

El portal clasifica a las escuelas por tres colores: verde para el plante que se encuentra en una zona prioritaria y cuyos alumnos pueden acceder a las Becas Benito Juárez.

En color amarillo para las escuelas suceptibles a la suficiencia presupuestal del programa.

Color Rojo, que es no susceptible de atención, es decir, que la escuela es privada o no se considera como prioritario y cuyos alumnos no están considerados para las Becas Benito Juárez.

Fechas para sacar la Cédula de Solicitud de Incorporación

De acuerdo con el calendario oficial, la Cédula de Solicitud de Incorporación se puede acceder a esta herramienta del 1 al 15 de septiembre si el resultado es “Escuela prioritaria o susceptible de atención”.

Para los planteles de Educación Media Superior la Cédula de Identificación estará disponible a partir del 7 de octubre.