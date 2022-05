Niegan ataque contra personas en palenque clandestino en Celaya

Luego de que circulara en redes sociales un supuesto ataque en contra de un grupo de personas en un palenque clandestino en la comunidad de La Luz, que incluso habrá dejado 10 personas muertas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya (SSCC) negó qu hayan ocurrido ests hechos.

A través de un comunicado, la dependencia aclaró algunos temas que circularon durante la noche del domigo y la madrugada de este lunes 30 de mayo en torno a un supuesto ataque contra los asistentes a un palenque clandestino:

1.- No hubo reporte sobre detonaciones de arma de fuego.

2.- No hay personas lesionadas o fallecidas.

3.- No hubo ataque en contra de la ciudadanía.

4.- No hubo personas evacuadas.





Ante este tipo de situaciones la Secretaría invitó a los ciudadanos a no caer en noticias falsas y, sobre todo, verificar la fuente de la información y refirió que los grupos de WhatsApp son muy útiles y deben ser utilizados de manera correcta.

Señaló que la presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las comunidades del sur fortalecen la seguridad.

“Dicha presencia, tiene varios días en la zona en apoyo a las actividades de vigilancia en coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE y Policía Municipal y que todo el día de ayer, domingo, focalizaron su operatividad en las comunidades de La Cruz y La Luz”, indica el comunicado.

Aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya y sus dependencias trabajan de manera coordinada con el estado y la federación para brindar mayor seguridad a las y los celayenses.

SSC Celaya

Fake News sobre ataque en Celaya

La noche del domingo circuló en redes sociales que había ocurrido un ataque armado afuera del salón La Palma, donde se llevaba a cabo un palenque clandestino en la comunidad La Luz , mientras que otro reporte refirió el uso de artefactos explosivos ante el intento de evacuación de los vecinos de la comunidad de La Cruz.

El primer llamado describió que un comando armado arribó en varias unidades sobre la calle Morelos en la entrada a la comunidad La Luz Texas, que posteriormente detonaron armas de fuego, sin embargo no se confirmaron lesionados ni personas fallecidas.

Incluso se dijo que elementos de la Guardia Nacional montaron un cerco de seguridad en la comunidad de La Cruz, donde desalojaron a los vecinos, pues en el lugar trascendió que sobre la carretera, el comando dejó explosivos regados afuera de las casas.