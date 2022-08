Celebran a la Virgen de la Caridad con tapetes de aserrín en Huamantla

Lirios, colibríes y vitrales son los diseños que los artesanos de Huamantla en Tlaxcala escogieron para confeccionar las alfombras para la procesión de la Virgen de la Caridad, tras dos años de suspensión.

El espíritu de los artesanos no sucumbió ante las condiciones del tiempo.

“Entre todos los compañeros de los vecindarios nos unimos y hacemos nuestras pequeñas acciones poniéndonos de acuerdo para hacer lo del tapete, los que son afectados por la lluvia vuelven a elaborar los tapetes, sí llovió pero no nos afectó,” declaró Miguel Hernández, participante.

Las combinaciones de colores, aunado a la habilidad de los artesanos y el marco de faroles con diseños de ángeles y coronas captaron la atención de cientos de visitantes.

“De Guerrero, del Estado de México, de Huamantla de diferentes partes, de Puebla, también venimos de Michoacán, toda una familia que teníamos planeado Desde hace dos años el viaje pero se suspendió por la pandemia y todo eso, pero ahorita ya se pudo concretar el viaje y estamos aquí,” explicó Jesús, un visitante.

La aglomeración de personas avanzó a paso lento hasta la basílica de la caridad donde partió la procesión de 6 kilómetros.

El carro principal tiene una estructura inspirada en el templo de la sagrada familia y en la decoración sobresalen las dalias.

“Se le dio mucho ajena la flor de la dalia es una flor de aquí mismo el pueblo la siembra 15 cosecha y tiene la muestra es una es una flor de Huamantla,” continuó declarando para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca Alejandro Fuentes, participante.

Todos quieren pasar a agradecer a la virgen los favores recibidos, en particular, la salud.

“El agradecimiento porque hace 5 años tuve una negligencia médica y gracias a Dios le he pedido que me dé vida y salud porque no están para saber, pero yo estoy hueca, no tengo órganos. El doctor que me hizo cirugía sigue vivo y desafortunadamente no se pudo hacer nada y le agradezco por todo el motivo que me ha dado vida y he estado viendo a mis hijos,” finalizó Maribel, visitante.