Célula delictiva del CJNG se adjudicó asesinato de Yolanda Sánchez; Fiscalía no descarta que cumplieron amenaza

Luego de que Yolanda Sánchez Figueroa, presidenta municipal de Cotija, Michoacán, fue asesinada la noche del lunes 3 de junio tras recibir 19 impactos de bala mientras ingresaba a un gimnasio cerca de la plaza principal de dicha demarcación, una célula criminal ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación se adjudicó el asesinato.

A pesar de que instancias federales desplegaron un fuerte operativo para dar con los responsables del hecho, sin ningún respeto por la ley y sin miedo, a través de redes sociales, circulan mensajes del grupo delictivo autodenominado “Calaveras” que opera en el llamado Corredor de la Muerte, afirmando ser el autor del crimen; al tiempo, advierten al próximo mandatario de la región, Juan Pablo Aguilar, que corre el riesgo de terminar de la misma manera.

Yolanda Sánchez Figueroa, un final del que no se pudo salvar

Previo a ser asesinada en días recientes, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, vivió en ‘carne propia’ una clara advertencia del crimen organizado, pues el 23 de septiembre de 2023, fue secuestrada en el municipio de Zapopan, Jalisco.

A pesar de que la Fiscalía del Estado desplegó un operativo para localizar a la mandataria, el cual se extendió a las regiones de Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, este no tuvo éxito, pues al final fue liberada el 25 de septiembre por sus mismos captores.

Los responsables del operativo detallaron que el secuestro apuntaba a que posiblemente había sido víctima de amenazas previas por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estoy intentando asimilar esta situación, en ese escenario, viví angustia, desesperación, preocupación. Sentí que ya no volvería a regresar, al estar con mi familia, con los míos. Esta es una situación vulnerable”, explicó la alcaldesa en Azteca Noticias tras ser liberada y vivir un calvario provocado por el crimen organizado.

#Michoacán | Una célula delictiva se adjudicó el asesinato de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2024

A varios meses de ser privada de su libertad, la alcaldesa y las autoridades no pudieron hacer frente a las amenazas, por lo que junto a su escolta, Yolanda Sánchez Figueroa murió ejecutada en un ataque armado, mientras los delincuentes, siguen libres por su delito.

Asesinato de Yolanda Sánchez, relacionado con advertencias del crimen organizado

En conferencia de prensa, la Fiscalía de Michoacán reconoció que no descartan que el asesinato de la alcaldesa sea como consecuencia de no hacer caso a las advertencias que previamente le hicieron, donde indicaron que no querían a las fuerzas federales en la región.

“Hay una serie que anteceden a este hecho, como que la alcaldesa fue secuestrada. Todo parece indicar que pueda estar relacionado con estos eventos, dado que posteriormente, se suscitaron una serie de amenazas al personal del municipio, como la exigencia de que el Ejército Nacional y la Guardia Nacional no hiciera acto de presencia en las labores de seguridad, y la exigencia para la propia alcaldesa, de que ella impidiera que fueran las fuerzas federales las que hicieran esta tarea”, explicó Adrián López Solís, Fiscal General del estado de Michoacán.