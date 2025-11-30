¿Estás en la lista negra? Celulares que se quedarán sin WhatsApp en diciembre 2025; esta es la razón

A partir del 1 de diciembre 2025, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp debido a los cambios que provocan las actualizaciones de la plataforma, pero ¿qué dispositivos se quedarán sin la aplicación?

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en diciembre 2025

¡Atención, usuarios! Te compartimos la lista de celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp en diciembre 2025, ¿el tuyo está en la lista?

ANDROID



Samsung Galaxy J2

LG V10

LG G3

Motorola Moto G

HTV One M8

Sony Xperia Z3

Sony Xperia Z2

Para no perder WhatsApp, los dispositivos de Android deben contar con la actualización "Android 5.0" o versiones posteriores.

iOS



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Los dispositivos de Apple deberán contar con iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulres?

En cada actualización de WhatsApp, la plataforma de mensajería de Meta, incorpora herramientas avanzadas que requieren una mayor capacidad de hardware, las cuales dejan de ser compatibles con algunos celulares debido a su antigüedad.

Además, como una forma de priorizar la seguridad, Meta, empresa de tecnología estadounidense, va eliminando dispositivos de su lista, garantizando a las y los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de protección más elevado contra los ciberataques y otros riesgos.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

¡No entres en pánico! Si estás en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de diciembre 2025, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.