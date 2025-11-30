Ambulancia vuelca sobre Félix Cuevas tras chocar contra una camioneta en CDMX

¡Caos en pleno domingo! El choque y volcadura de una ambulancia sobre avenida Félix Cuevas y Avenida Coyoacán, en la colonia Del Valle generó una fuerte movilización de equipos de emergencia y tráfico pesado este 30 de noviembre, al surponiente de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de emergencia circulaba con las luces encendidas y no transportaba a ningún paciente cuando impactó a una camioneta que cruzaba la vialidad.

Tras el choque, la unidad perdió el control y terminó estampándose contra un poste, que por la fuerza y velocidad terminó volcada sobre el pavimento.

Volcadura de ambulancia desata el caos en la Benito Juárez, CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando habitantes de la alcaldía Benito Juárez señalaron que la ambulancia habría pasado el semáforo en rojo, lo que impidió que el auto pudiera frenar a tiempo.

Minutos después, elementos de Protección Civil, del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la zona para iniciar las primeras investigaciones y apoyar a las víctimas.

Debido a las maniobras de atención, la avenida Félix Cuevas registró afectaciones en ambos sentidos, especialmente a la altura de avenida Coyoacán.

El carril confinado del trolebús también resultó afectado mientras los equipos trabajaban en el levantamiento de la ambulancia volcada y en el retiro del poste dañado.

Como alternativa vial, las autoridades recomendaron utilizar avenida Insurgentes y Circuito Interior para evitar el tráfico en la zona; además de exhortar a los conductores a manejar con precaución y evitar distracciones al volante.

¿Qué se sabe de los heridos en Félix Cuevas hoy?

En cuanto a los heridos, hasta el momento no se reportan personas lesionadas de gravedad; sin embargo, se prevé que los tripulantes de ambas unidades sean trasladados al Hospital 20 de Noviembre, cercano al lugar del accidente, para descartar cualquier lesión.

Por otra parte, peritos de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar si la ambulancia actuó conforme al protocolo al cruzar el semáforo o si hubo responsabilidad del conductor.