Desaparecen cuatro transportistas en carretera de Oaxaca; última comunicación fue en Matías Romero

Desde el pasado jueves 20 de noviembre, cuatro transportistas fueron reportados como desaparecidos después de ser vistos por última vez en la región del Istmo, cuando viajaban en pipas con destino a Matías Romero, Oaxaca.

Los cuatro hombres mantenían comunicación constante con sus familias hasta que ingresaron presuntamente a la zona donde se localiza un retén militar.

La desaparición ocurrió unos días antes del paro nacional convocado por transportistas y agricultores, quienes denunciaron la violencia y extorsiones que sufren diario en carreteras federales.

¿Dónde desaparecieron los transportistas en Oaxaca?

De acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, los transportistas desaparecidos fueron identificados como: Andrés Eloy Ramos Ceja, Juan José Pérez Hernández, Aldher Francisco Moreno Hernández y Fernando Castro Morales.

Los cuatro conducían pipas que salieron de Tamaulipas, pero en algún punto del trayecto la comunicación se perdió aquel jueves, sin que hasta el momento exista información sobre su paradero.

Aldher Francisco, de 38 años, fue visto mientras viajaba de Reynosa hacia Oaxaca a bordo de una pipa de doble remolque color azul, marca King Word, con placas TR90.

Al momento de su desaparición vestía una playera deportiva gris marca Wilson, un pantalón de mezclilla azul, botas de cuero color ladrillo y una gorra kaki Mossyoak. Llevaba también una maleta negra Nike con tres mudas de ropa.

Andrés Eloy Ramos Ceja, de 28 años, desapareció también el 20 de noviembre. Generalmente, viste playeras tipo polo, pantalón de mezclilla y tenis blancos o sandalias.

Como señas particulares porta varios tatuajes: en el pecho la palabra “ANDRÉS”, en el brazo derecho la figura de dos manos con un rosario acompañada de los nombres “ANDREA” y “ANDRÉS”, en el antebrazo la leyenda “EMILY”, además de tatuajes de diamantes en la mano izquierda y la palabra “ESME” distribuida en los dedos.

Juan José Pérez Hernández, de 37 años y de nacionalidad mexicana, vestía una playera gris de cuello redondo, un pantalón de mezclilla y tenis color azul. Como señas particulares su familia reporta un lunar en la mejilla derecha y una cicatriz visible en el brazo izquierdo

Fernando Castro Morales, de 41 años y originario de Veracruz, conducía un vehículo de carga y vestía un overol color naranja. Como señal particular usa barba larga y presenta un golpe visible en la ceja izquierda.

Robo en carreteras: la realidad de los transportistas

La desaparición de los cuatro operadores ocurre en un momento en el que el gremio transportista ha advertido sobre la violencia desmedida a la que se enfrentan.

Integrantes de la ANTAC han denunciado que al día se registran entre 80 y 90 robos de camiones; una cifra que deja atrás los promedios de sexenios anteriores, que iban de 6 a 10 unidades robadas diariamente.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que entre enero y octubre de 2025 se acumulan 5 mil 204 casos de robo a transportistas a nivel nacional.

A esto se suman denuncias de extorsiones en carretera que, de acuerdo con operadores, provienen incluso de presuntos retenes donde se exige el pago de hasta 40 mil pesos por unidad para permitirles continuar.

Además, muchos traileros deben pagar lo que llaman “derecho de vía”, una cuota que puede rondar los 3 mil pesos dependiendo de la carga que transporten.