Agricultores confirman nueva fecha y hora de bloqueos en estas carreteras

Una alerta vial se extendió este fin de semana ante el anuncio de bloqueos y protestas que podrían generar tráfico, caos y afectaciones severas en distintas carreteras este 1 de diciembre. La movilización fue confirmada de última hora por productores agrícolas, quienes advirtieron que la situación es urgente debido al estancamiento de acuerdos con autoridades federales.

Bloqueos en carreteras paralizarán tráfico en Zacatecas

Los integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas (UPAZ) informaron que desde la madrugada serán tomadas las casetas de peaje Osiris y Calera de Víctor Rosales, además de una serie de bloqueos carreteros que impactarán rutas clave en el estado.

El llamado a la ciudadanía es claro: anticipar salidas y prever rutas alternas, ya que se prevé una jornada complicada.

¿Cuáles son los motivos de los bloqueos de carreteras en Zacatecas?

La UPAZ explicó que las movilizaciones derivan del incumplimiento de acuerdos establecidos con la Conagua, la CFE, Gobernación y Agricultura. Durante dos años han firmado minutas y participado en mesas de trabajo para resolver trámites rezagados, regularizar concesiones vencidas y atender adeudos del programa de energía eléctrica para uso agrícola.

Sin embargo, aseguraron que la última minuta, firmada el 20 de noviembre, sigue sin avances. A esto se suma que la organización estaba convocada a una nueva reunión para el 1 de diciembre, pero, según señalaron, no recibieron respuesta oficial.

Los dirigentes detallaron que muchos productores siguen fuera del decreto de regularización debido a que sus concesiones ya están vencidas, por lo que no pueden integrarse a los programas energéticos ni resolver sus adeudos con la CFE. La protesta, recalcaron, responde a demandas locales y no a temas nacionales.

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: BLOQUEO EN LA MÉXICO–QUERÉTARO: FAMILIA DE JESHUA EXIGE RESPUESTAS TRAS DESAPARICIÓN DEL ADOLESCENTE

Bloqueos de carreteras confirmados para el 1 de diciembre

Además de la toma de casetas, se prevén cierres en puntos como:

