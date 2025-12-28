¡Dicen adiós en 2026! Celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de enero

A partir de enero 2026, algunos celulares podrían quedarse sin WhatsApp debido a los cambios que generan las actualizaciones de la plataforma de mensajería , pero ¿qué dispositivos se quedarán sin la aplicación?

Celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

¿Estás en la lista negra? Te compartimos los celulares Android y iPhone que podrían perder WhatsApp a partir de enero 2026.

ANDROID



Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy J2. LG: Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II.

Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II. Motorola: Moto G (primera generación), Motora E (primer generación).

Moto G (primera generación), Motora E (primer generación). Sony: Xperia Z2, Xperia Z3.

Xperia Z2, Xperia Z3. Huawei: Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2.

Para no perder WhatsApp, los dispositivos de Android deben contar con la actualización "Android 5.0" o versiones posteriores.

IPHONE



iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Los dispositivos de Apple deberán contar con iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería .

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

En cada actualización de WhatsApp, la plataforma de mensajera incorpora herramientas avanzadas que requieren una mayor capacidad de hardware, las cuales dejan de ser compatibles con algunos celulares debido a su antigüedad.

Además, como una forma de priorizar la seguridad , Meta, empresa de tecnología estadounidense, va eliminando dispositivos de su lista, garantizando a las y los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de protección más elevado contra los ciberataques y otros riesgos.

¿Qué hacer si mi celulares se queda sin WhatsApp?

¡No entres en pánico! Si tu Androd o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de diciembre 2025, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.