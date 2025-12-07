¿Cómo personalizar tus chats de WhatsApp con IA? Pasos para hacerlo

WhatsApp, la aplicación de mensajerías más usada del mundo, está evolucionando constantemente, y la Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta clave par llevar la personalización a un nuevo nivel, pero ¿cuál es la nueva función de IA y cómo puedo personalizar mis chats?

¿Cuál es la nueva función de IA para personalizar mis chats en WhastApp?

La nueva herramienta de IA de WhatsApp permite a las y los usuarios personalizar los fondos de los chats dentro de la plataforma de mensajería de Meta, los cuales pueden crear temas con ayuda de la Inteligencia Artificial.

Para la personalización de mensajes, la aplicación ha añadido el botón de "Crear con IA", el cual se encuentra en el menú de los tres puntitos superiores de una conversación.

¿Cómo crear temas con MetaAI para personalizar mis chats en WhatsApp?

¡Toma nota! Para personalizar tus chats de WhatsApp, lo único que tienes que hacer es seguir estos sencillos pasos; recuerda que puedes cambiar los temas para todas tus conversaciones o en un solo chat.

Personalizar temas con IA para todos los chats de WhatsApp:



Abre WhatsApp.

Dirígete a "Ajustes".

Ve a "chats".

Selecciona la opción de "Tema predeterminado del Chat" y elige "Crear con IA".

Agrega las instrucciones del nuevo fondo que deseas que aparezca en tus conversaciones.

que deseas que aparezca en tus conversaciones. Ajusta el brillo y guarda los cambios.

Te compartimos un ejemplo de prompt para poder personalizar en WhatsApp: "Perritos jugando en un parque".

Aplicar un tema a solo un chat:



Abre WhatsApp .

. Entra al chat que quieras personalizar.

que quieras Selecciona los 3 puntitos; se ubican en la esquina superior derecha de la pantalla.

Realiza la descripción del fondo que deseas y escoge el resultado que más te guste.

¿Qué otras nuevas funciones tiene WhatsApp?

Aunque las otras nuevas funciones no se manejen con Inteligencia Artificial, surgen para ofrecerle a las y los usuarios mayor comodidad en la plataforma de mensajería de Meta, pero ¿cuáles son y cómo funcionan?



Búsqueda de grupos : Facilitará la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerde el nombre de alguno de ellos.

: Facilitará la búsqueda de grupos cuando el usuario no recuerde el nombre de alguno de ellos. Nuevos stickers : La plataforma agrego nuevo paquetes de stickers para la temporada de noviembre 2025.

: La plataforma agrego nuevo paquetes de stickers para la temporada de noviembre 2025. Escanear documentos: Con esta función, los usuarios podrán escanear todo tipo de archivos entre ellos: tickets, boletos o documentos importantes.

Se espera que entre las últimas semanas del año, WhatsApp presente distintas funciones y actualizaciones para la plataforma. Las mencionadas, ya se encuentran disponibles para todos los usuarios del mundo.