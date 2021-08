Video: Mujer tira las cenizas de su esposo golpeador a la basura

Una mujer en Estados Unidos decidió tirar las cenizas de su esposo golpeador al bote de basura, para liberarse de todos los años en los que él la maltrató.

El video de Marsha Widener dándole el último adiós a su pareja se viralizó rápidamente en redes sociales, a pesar de que fue grabado en 2017.

El clip dividió opiniones, pues algunos consideraron que se trata de grave una falta de respeto, mientras que otros la apoyaron.

En la grabación, titulada “Final goodbye to the NASTY BASTARD” se aprecia a Marsha explicando los motivos por los cuales decidió tirar las cenizas de su esposo a la basura, y dijo que tras su muerte logró sentir una paz interior.

“Paz interior amigos. Ahora sé que no van a entender por qué estoy haciendo esto. Este es Don Widener”, dijo la mujer al iniciar el video mientras sostenía en sus manos la urna con las cenizas.

Agregó que nadie quería quedarse con los restos de su difunto esposo, ni su hermano, ni sus hijos, por eso consideró que lo mejor era que estuvieran en la basura, ya que por muchos años trabajó en un camión recolectando desechos.

“Su familia no lo quiere. Su hermano no lo quiere cerca, sus hijos no lo quieren. Condujo un camión de basura y la recogió para las empresas, así que lo enviaremos de vuelta al vertedero”.

Marsha se despide de su marido

Cuando comenzó a vaciar las cenizas de su esposo al bote de desechos reveló que él siempre la maltrató y le causó mucho dolor.

“Esto es por todo el dolor y la confusión que nos ha causado a mí, a mis hijos y a sus padres. Este es su adiós”, dijo Marsha.

Después tiró un poco de los restos al suelo y los pisó mientras recordó las veces que su esposo la golpeó, “este poquito de aquí es por todas las veces que me pateó la cabeza”.

Marsha comenta en la grabación que se siente aliviada con lo que hizo porque por fin logró ponerle final a una etapa de su vida llena de abusos.

“Desafortunadamente las cenizas no se puede arrojar directamente al infierno. Sin embargo, el basurero es la mejor opción”, concluyó.